"On peut jouer à partir de 17 heures jusqu'à très tard le soir", l'étonnement de Djokovic sur la gestion de la chaleur à Roland-Garros

Le Serbe s'est montré très surpris sur le non protocole de chaleur au sein de Roland-Garros.

Il fait très chaud en France, il fait très chaud à Roland-Garros. Depuis le début de la quinzaine les joueurs jouent dans des conditions extrêmes pour un mois de mai. Conséquences de cette chaleur, des abandons en pagaille, des malaises pour les ramasseurs... Mais pas de protocole pour protéger tout ce beau monde.

Interrogé en conférence de presse sur le sujet après sa victoire au 2e tour face à Valention Royer sur le fait de ne pas fermer le toit du Chatrier pour éviter de faire trop entrer la chaleur, Novak Djokovic s'est questionnée sur la règle anti chaleur de Roland-Garros. "Je croyais que pour chaque Grand Chelem, cette règle existait. Quelqu'un m'a dit que non, il n'y avait pas de règle anti-chaleur." Des propos qu'un journaliste a répondu en expliquant qu'il y avait bien un protocole, mais que c'était une question de température et d'humidité de la balle. "Ah, encore un indice une formule, une combinaison d'éléments, d'accord. Bon, bah, je ne sais pas" a lancé dans un premier temps Novak Djokovic.

"À chaque fois, c'est sujet à discussion. Si on ferme un toit, les autres jouent sur d'autres courts mais sans toit, donc ce n'est pas juste. Pourquoi on ferme le Central ici, et tous les autres joueurs doivent jouer en plein cagnard ? Je ne serais pas d'accord avec ça, même si moi, je serais content que si je joue sur le Central et qu'on ferme le toit pendant tout le match. Que dire ? En Australie, moi, personnellement, trois fois, j'ai vu ce qui s'est passé, d'ailleurs on voit récemment depuis quelques années, que parfois on repousse d'une heure, deux heures, trois heures le match à venir pour que justement l'indice maximal retombe un peu, la température retombe. Pour le Grand Chelem, ça ne devrait pas être un problème. On a tellement de courts, on a la lumière, il n'y a pas de problème en principe. On peut jouer tous les matchs, les planifier à un autre moment sur d'autres courts. Le public peut rester, le stade aussi. Pour d'autres tournois, on n'a pas obligatoirement ces systèmes, ni toutes ces conditions. Dans ce cas, le débat est complètement différent. Mais ici, il y a aussi des tournois sur l'ATP, par exemple en Croatie, UMAG ou ailleurs, où on peut jouer à partir de 17 heures jusqu’à très tard le soir. Il n'est pas idéal de dépasser minuit, mais si ça arrive quand il y a une canicule ou des conditions extrêmes, on peut peut-être y penser quand même."