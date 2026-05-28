Adolfo Daniel Vallejo : ancien numéro 1 chez les juniors, qui est l'adversaire de Moïse Kouame à Roland-Garros ?

Le paraguayen est un vrai spécialiste de la terre battue.

Adolfo Daniel Vallejo est l'un des plus grands espoirs du tennis paraguayen et est engagé à Roland-Garros. Né le 28 avril 2004 à Asunción, il s'est rapidement distingué sur le circuit junior grâce à son jeu agressif du fond du court, sa mobilité sur terre battue comme un vrai sud américain vous allez me dire... Il commence le tennis très tôt dans son pays avant de rejoindre des structures d'entraînement internationales afin d'accélérer sa progression.

Sa carrière junior prend une autre dimension lorsqu'il atteint les demi-finales de tournois majeurs chez les jeunes, notamment à l'Open d'Australie et à l'US Open juniors en 2022. Cette même année, il devient numéro 1 mondial junior, une performance historique pour le Paraguay, faisant de lui l'un des rares joueurs sud-américains à atteindre cette place au classement ITF. Il remporte également l'Orange Bowl, considéré comme l'un des tournois juniors les plus prestigieux au monde.

Après son passage chez les juniors, Vallejo entame sa transition vers le circuit professionnel ATP. En 2023 puis surtout en 2024 et 2025, il obtient plusieurs résultats marquants sur le circuit Challenger, notamment sur terre battue, surface sur laquelle il exprime le mieux son tennis. Il devient alors le plus jeune Paraguayen à remporter un titre Challenger, le São Léo Open 2024 au Brésil.

Il a remporté ce tournoi en battant le Français Enzo Couacaud en finale sur le score de 6-3, 6-2.

Son ascension se poursuit en 2026 lorsqu'il intègre le Top 100 mondial ATP après une série de victoires...