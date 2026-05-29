"Rafa", la série de Nadal sur Netflix a choqué les fans, des images douloureuses sur l'état de santé de l'Espagnol

Ce vendredi 29 mai, Netflix dévoile un documentaire sur la légende espagnole Rafael Nadal, marquée par les blessures.

Rafael Nadal a souffert, beaucoup souffert durant toute sa carrière. Derrière la légende au palmarès flamboyant, Rafael Nadal a eu de nombreuses blessures et une souffrance interne qu'il a essayé de dissimuler au quotidien. Dans la série Netflix diffusée ce vendredi 29 mai, l'Espagnol montre son quotidien dans sa dernière année de carrière et son corps meurtri.

"Si je dois abandonner chaque fois que j'ai mal, je vais abandonner tous les deux jours" a lancé l'Espagnol face au questionnement de son entraîneur qu'il lui a demandé pourquoi il n'abandonne pas les matchs quand une blessure le ronge. Durant tout le documentaire, on suit l'Espagnol, alors âgé de presque 38 ans, à la recherche d'un second souffle pour terminer sa carrière. De nombreux flashbacks se penchent sur son évolution et permettent à plusieurs de ses proches de s'exprimer pour la première fois.

Mais ce qui choque les fans, ce sont les blessures de l'Espagnol qui l'ont détruit. En 2013, après un énième retour de blessure, Nadal gagne comme toujours, mais avec surconsommation d'anti-inflammatoires, pour masquer des douleurs trop profondes, et contre l'avis, justement, de son soigneur et ami : "Durant ma carrière, j'ai dû prendre des décisions concernant ma santé à la limite de l'acceptable, avoue Nadal. La frontière est très fine. Si je n'avais pas tenté le coup, peut-être que j'aurais dix Grands Chelems en moins, je ne parle pas d'un ou deux mais de dix ou douze."

L'accumulation de tout, il faut bien finir par en payer les conséquences", explique Maymo, son kiné. Nadal révèle que cette addiction lui a provoqué deux perforations dans l'intestin, à l'époque. Sa soeur résume ainsi les choses : "Gagner peut te donner une vision de la réalité totalement déformée, parce que la santé c'est beaucoup plus important que n'importe quel succès."

Lors de son dernier Roland-Garros remporté, il souffre terriblement du pied à tel point que son père doit le porter sur son dos pour qu'il réintègre sa chambre d'hôtel. "J'avais tellement mal, je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit "C'est le lendemain qu'il demande à son médecin : "Angel, est-il possible d'endormir le nerf sensitif sans affecter le nerf moteur ?". Il a gagné son quatorzième et dernier Roland-Garros, grâce à six anesthésies d'affilée.