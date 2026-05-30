Moïse Kouame : origines, famille... Qui est la pépite du tennis français ?

Le Français est la sensation de ce Roland-Garros 2026.

Moïse Kouame, inconnu aux yeux du grand public il y a quelques semaines est en train de changer de dimension... Le Français est désormais en train d'éclore aux yeux du monde entier à l'occasion de ce Roland-Garros 2026. Pourtant, à 17 ans, le Français n'est pas un inconnu pour les spécialistes du tennis. Jeune prodige depuis son plus jeune âge, Moïse Kouame a une progression fulgurante ces derniers mois. En début d'année, il marquera les esprits en remportant son tout premier match dans un Masters 1000 à Miami, le plus jeune de l'histoire, avant d'éclore définitivement à Roland-Garros en passant un tour.

Le Français est particulièrement bien protégé par son clan, son frère, également joueur et surtout sa maman, très protectrice. Originaire de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, Moïse Kouamé est né le 6 mars 2009 d'une mère d'origine camerounaise et d'un père ivoirien. Des origines africaines qu'il espère un jour développer un peu plus comme il a expliqué en conférence de presse en allant visiter ces pays. Sa maman s'est d'ailleurs dévouée pour ses fils en réalisant même une formation d'aide soignante avec l'idée de travailler la nuit pour aider ses enfants il y a quelques années comme l'explique Le Parisien.

Le jeune Moïse a démarré le tennis dès 5 ans sur les courts du Val-d'Oise, avant d'être repéré et pris en charge par la Fédération française de Tennis. Il est ensuite parti du côté de la Belgique où il a intégré l'académie de l'ancienne numéro 1 mondiale, Justine Henin, à Louvain-la-Neuve : "Il était très jeune, il avait déjà envie d'aller très vite. Il y a une forme d'urgence chez Moïse, c'est une force et quelque chose à canaliser", a déclaré celle qui officie comme consultante pour France TV. Depuis, le Français se développer et croit en ses chances... "Je travaille dur et je me donne à fond pour être au même rang, voire plus, que Yannick Noah. Je bosse très dur pour ça, ne vous inquiétez pas et j'espère qu'un jour, je serai tout en haut de l'affiche" comme il a expliqué en conférence de presse.

En dehors du tennis, Moïse Kouamé a des passions comme tous les adolescents de son âge. PlayStation, Harry Potter, la Formule 1... Il a expliqué à l'ATP ses passions en faisant un classement... La Formule 1 a remporté d'ailleurs ses faveurs.