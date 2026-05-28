Diane Parry : elle a une grosse particularité dans son jeu, qui est la joueuse de tennis française ?

Diane Parry est l'une des meilleures joueuses françaises de sa génération.

Née le 1er septembre 2002 à Nice. Formée au Tennis Club de Boulogne-Billancourt (TCBB), elle commence le tennis dès l'âge de cinq ans et se construit très tôt une réputation de joueuse créative, capable de casser le rythme grâce au slice, aux amorties et à ses changements de trajectoires. Son ancien entraîneur Gonzalo Lopez Sanchis expliquait d'ailleurs que "Diane sait faire beaucoup de choses", tout en rappelant que ce type de jeu demande davantage de temps pour atteindre sa pleine maturité.

Sa première grande explosion intervient chez les juniors. En 2019, elle réalise une saison exceptionnelle en étant demi-finaliste à Wimbledon juniors, vainqueur de plusieurs tournois majeurs du circuit ITF juniors, puis sacrée championne du monde junior en fin d'année. Cette performance la place numéro 1 mondiale junior, succédant notamment à Clara Burel parmi les grandes promesses françaises.

Au fil des saisons, la Française confirme progressivement son potentiel sur le circuit WTA. Elle remporte plusieurs titres ITF puis des trophées WTA 125, notamment à Montevideo et Paris, tout en s'installant durablement dans le Top 100 mondial. Son meilleur classement en simple est atteint en octobre 2024 avec une 48e place mondiale. Parry s'est également illustrée en double avec deux titres WTA remportés en 2023, à Lausanne et Mérida.

Diane Parry se distingue dans sa carrière avec son revers à une main et un retour à deux mains assez imprévisible. "La présaison, c'est le seul moment où on peut travailler sur ça. Mon retour était une partie à améliorer. Mes entraîneurs (Julie Coin et Thomas Högstedt, NDLR) m'ont parlé de le faire à deux mains et j'étais convaincue que ça pouvait me faire mieux retourne" a expliqué la Française. Nous avons pensé que le revers à deux mains pourrait m'aider particulièrement au retour. C'était une partie de mon jeu dont je n'étais pas satisfaite parce que je ne pouvais pas prendre le contrôle des points comme je le voulais. Je sentais que j'avais besoin d'une autre solution. Avec le revers à une main, vous avez moins de force en retour et cela se remarque beaucoup contre les joueuses qui servent fort. Avec le revers à deux mains, je sens qu'au moins je peux mieux bloquer la balle, retourner plus vite et prendre l'initiative du point plus tôt. Je pense que cela peut grandement aider mon jeu.