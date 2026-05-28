Olivia Leray : marquée par l'addiction de son père, qui est la journaliste ?

La journaliste Olivia Leray a pris de plus en plus de place à France Télévisions

Olivia Leray est née le 27 avril 1993 à Valence dans la Drôme. Elle passe son enfance à Étoile-sur-Rhône où elle étudie le chant, le piano puis le handball à 11 ans et intègre le club de l'HB Étoile Beauvallon. Elle se lance par la suite dans une licence d'histoire–relations internationales et sociales avant d'intégrer l'ESJ de Montpellier.

En parallèle de sa formation de journaliste, elle intervient déjà sur différentes antennes locales de radio et notamment à la radio RTL. Dès 2018, elle suit le Tour de France avec RTL puis la Coupe du monde féminine de football l'année suivante. Jean-Philippe Baille, devenu directeur sur France Info après RTL, recrute à nouveau Olivia Leray pour y présenter la chronique. En février 2020, on la retrouve sur France 5 dans l'émission C à vous, où elle remplace Marion Ruggieri, ainsi que sur le Tour de France 2020. Dès le mois d'août 2021, elle intègre La chaîne L'Équipe dans l'émission L'Équipe du soir. Puis en 2023, elle participe à l'émission Tout le sport sur France 3 et rejoint de nouveau C à vous le vendredi et Stade 2 le dimanche. Elle marquera les esprits par ses chroniques lors des JO 2024, lui offrant une place plus important lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 où elle assure l'animation des matinées olympiques sur France 2 et France 3 et intègre l'équipe de Roland-Garros.

Olivia Leray a sorti un livre pour parler de l'addiction de son père

Dans son livre De l'eau dans ton vin, Olivia Leray raconte son enfance auprès d'un père alcoolique. À travers ce récit autobiographique, elle décrit la manière dont l'addiction détruit peu à peu les repères familiaux et oblige les enfants à grandir trop vite. Elle explique qu'elle a souvent dû "devenir le parent de son père", en surveillant ses rechutes et en vivant dans l'angoisse permanente de le perdre.

Le livre montre aussi le poids du silence et de la honte autour de l'alcoolisme. Olivia Leray insiste sur les conséquences psychologiques pour les proches, coincés entre amour, colère et culpabilité. Elle a d'ailleurs appris au fur et à mesure des années que ce dernier était atteint du syndrome de Korsakoff, une carence en vitamine B, liée à la malnutrition, qui engendre des pertes de mémoire immédiate et des problèmes cognitifs lourds, souvent irréversibles.