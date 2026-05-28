Jannik Sinner : blessé à la hanche, de quoi souffre l'Italien ?

Scénario improbable au 2e tour de ce Roland-Garros avec un Jannik Sinner qui semble s'être blessé pendant le match.

Ce Roland-Garros 2026 a un favori, un grand favori même en la personne de Jannik Sinner. L'Italien, sans Carlos Alcaraz, blessé au poignet et forfait plusieurs semaines, n'avait pas de gros rival. Et ce n'est pas sous estimer les autres joueurs en disant cela, tout le monde le pense.

Mais malheureusement pour l'Italien, lors de son match face à Cerundolo sur le Central de Roland-Garros pour le 2e tour, il semblerait que le numéro 1 mondial se soit blessé à la hanche. Alors qu'il menait largement deux sets à rien et en passe de remporter le match, Jannik Sinner a perdu sept jeux consécutifs pour finalement perdre le 3e set 7-5. Il a d'ailleurs du arrêter le jeu en plein milieu pour se faire soigner. Selon les mots utilisés entre le kiné et le staff de l'Italien, il serait question d'une blessure à la hanche et d'un blocage. Il a reçu un traitement médical avec un anti inflammatoire... Réponse dans quelques minutes pour savoir si celui qui a remporté tous les Masters 1000 pourra continuer ce Roland-Garros.