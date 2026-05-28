Roland-Garros 2026 : "Tout d'un coup, paf ! Je me suis pris le mur et voilà", la défaite de Sinner expliquée

L'Italien Jannik Sinner a expliqué sa défaite au 2e tour de Roland-Garros en conférence de presse.

Eliminé au 2e tour à la surprise générale, Jannik Sinner s'est justifié en conférence de presse. "J'ai eu des difficultés. Je me sentais mal, la tête tournait, il me manquait de l'énergie. J'ai essayé de servir pour gagner, mais je n'avais pas beaucoup d'énergie et le quatrième set, je l'ai laissé passer, je me suis dit : « je vais regagner de l'énergie dans le cinquième ». Le premier jeu était très bon, je n'ai pas réussi à tenir et c'est là où tout a commencé à baisser. Je me suis réveillé ce matin, je ne me sentais déjà pas très bien et j'ai essayé toujours de raccourcir les échanges. Au début cela marchait bien, les coups sortaient bien et puis, tout d'un coup, paf ! je me suis pris le mur et voilà."

Physiquement, tu ne te sentais pas bien ce matin ou même des jours avant ? Est-ce que c'est cela la raison principale, ce qui a causé le fait que tu n'avais pas beaucoup d'énergie ?

Difficile à dire. De façon générale, il y a plusieurs éléments, ce n'est pas un seul élément qui compte. Je suis arrivé ici, le premier match était bien, solide, mais quand on revient ensuite, le jour d'après, on n'a toujours pas beaucoup de temps, même si j'ai terminé tard mais pas très, très tard non plus et ce matin, je l'ai ressenti ; je n'avais pas très bien dormi. Ce matin, au réveil j'ai eu quelques petites difficultés mais ce sont des choses qui arrivent. Dans un Grand Chelem, il y a des jours où on ne se sent pas au meilleur de sa forme. C'était le cas pour moi aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent.

Est-ce que cela ressemble aux conditions de Shangaï ? Les conditions étaient difficiles aujourd’hui. Je sais que tu as dit que pour toi, il n’y avait rien de dingue côté météo.

A Shanghai, c’était très dur, il y avait beaucoup d'humidité. En Australie aussi, il faisait très chaud, je me souviens. C'est différent quand les cours sont en dur. La chaleur vient par le dessous du court aussi. Ici, il faisait chaud mais aujourd’hui, mais cela allait. Je n'étais pas en train de mourir à cause de la chaleur. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le scénario qui était complètement différent. Ce sont des choses qui arrivent. C'est difficile bien sûr à avaler et étant donné ma position, toutes choses étant égales par ailleurs, mais j'ai beaucoup de temps, mais là je vais avoir beaucoup de temps pour récupérer et je n’ai pas d’autres tournois avant la saison sur gazon. J'ai besoin de prendre du temps pour me remettre complètement. Et aussi du côté mental et à partir de là, je pourrai être prêt pour Wimbledon.

Est-ce que tu as pensé abandonné à un moment pendant le match ? Quand il y avait 5-1, à partir du troisième jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu as pensé : est-ce que je sors du terrain ou pas et si ce n'est pas le cas, quels sont les coups que je dois sortir pour gagner ?

Le quatrième set, je l’ai laissé passer, comme je l’ai dit, pour me reprendre physiquement. Puis, le cinquième set, tout peut arriver dans un cinquième set, cela a été dur, c'est vrai. Ce n'était pas mon jour dans le quatrième et puis même le cinquième aussi ; je n'avais plus d'énergie, tout était très mou, il n'y avait rien qui sortait et mon corps en entier. Je ne me souviens pas la dernière où j’ai été aussi faible. C'est comme cela.

J'ai essayé de rester dans le match avec tout ce que je pouvais utiliser aujourd'hui, j'ai donné d'ailleurs mon maximum. Bien sûr, c'est dommage, parce que les premiers sets je les ai bien joués, même le troisième ; je trouve que je jouais bien et c'est comme ça, c'est le sport.