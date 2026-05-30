Alejandro Tabilo : né au Canada mais Chilien, a déjà battu Djokovic... Qui est l'adversaire de Moïse Kouame à Roland-Garros ?

Le Chilien affronte Moïse Kouame au 3e tour de Roland-Garros ce samedi.

Alejandro Tabilo est né le 2 juin 1997 à Toronto, au Canada, de parents chiliens. Le gaucher a longtemps partagé son identité sportive entre ses racines nord-américaines et sud-américaines avant de choisir définitivement de représenter le Chili sur le circuit ATP. Ce choix s'est révélé déterminant dans sa carrière, puisqu'il est aujourd'hui considéré comme le numéro un chilien et l'un des joueurs latino-américains les plus dangereux sur terre battue.

Professionnel depuis 2015, Tabilo est un admirateur de Rafael Nadal durant son enfance. Son ascension a été progressive. Après plusieurs saisons sur le circuit Challenger, il a véritablement explosé en 2024. Cette année-là, il remporte son premier titre ATP à Auckland en sortant des qualifications. La même saison, Tabilo atteint le sommet de sa carrière en battant Novak Djokovic au Masters 1000 de Rome et atteint d'ailleurs la demi-finale. Cette victoire lui permet d'ailleurs d'intégrer le Top 20 mondial, avec un meilleur classement à la 19e place ATP en juillet 2024.

En 2025, malgré plusieurs blessures, Tabilo reste compétitif sur le circuit principal. Il est allé en finale au Challenger de Concepcion (défaite contre Daniel Vallejo) puis a atteint les quarts à l'ATP 250 de Buenos Aires (victoire contre Joao Fonseca) puis la finale de l'ATP 500 de Rio de Janeiro (défaite serrée contre Tomas Martin Etcheverry). Il remporte également le tournoi ATP 250 de Chengdu après une finale spectaculaire contre Lorenzo Musetti. Ce succès était son troisième titre ATP en simple et marque un retour au premier plan après une période plus compliquée physiquement.