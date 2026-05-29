"Comme jouer en Allemagne nazie" : le tacle très violent d'Oliynykova contre Schnaider à Roland-Garros

Les Ukrainiennes sont en force à Roland, et les déclarations contre la Russie sont nombreuses.

Avant son troisième tour à Roland-Garros samedi, Oleksandra Oliynykova a dénoncé le comportement de sa future adversaire, l'Allemande Diana Schnaider.

En conférence de presse ce jeudi, Oleksandra Oliynykova s'en est pris à Diana Schnaider en l'accusant, montrant des photos, d'avoir pris part à un tournoi Gazprom, le géant énergétique russe étroitement lié au président Vladimir Poutine, et ainsi de financer indirectement la guerre en Ukraine. Pour étayer ses propos et dénoncer l'absurdité de ce duel, l'Ukrainienne a établi une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale.

"Vous savez, sur le terrain, cela ne m'affecte pas parce que ce que nous faisons c'est du sport. Un jour, une joueuse gagne, un autre jour, une autre gagne. C'est rien de spécial. Par contre ce qui est sérieux, c'est le fait que le match va se jouer parce que Diana Schnaider est une personne qui a participé à un tournoi Gazprom. Si vous voulez voir la photo (elle la montre, NDLR). Gazprom est une entreprise qui finance des crimes de guerre. Je crois que c'est la même chose que si vous jouiez en Allemagne nazie avec des officiers de la Gestapo sur le tournoi organisé par l'entreprise qui a construit Auschwitz. Il n'y a pas de différence pour moi", a-t-elle déclaré.

Tout le monde est silencieux à propos de ce que cette personne a fait. C'est fou. Elle met des "j'aime" sur les publications de la propagande russe. Voici des captures d'écran (elle remontre des photos, NDRL). Donc oui, je suis quelqu'un qui souffre. Ma maison est attaquée, elle est attaquée par l'argent de Gazprom. Ils payent pour ça et les drones qui attaquent ma ville. Donc est-ce que c'est vraiment important de savoir qui tape le coup droit le plus fort demain? Ou doit-on continuer à ignorer des choses comme celle-ci ici?"