Diana Shnaider : "Comme jouer en Allemagne nazie", qui est la joueuse russe, sévèrement critiquée à Roland-Garros ?

Qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros, Diana Shnaider a été très violement critiquée.

Avant son troisième tour à Roland-Garros, l'ukrainienne Oleksandra Oliynykova, a dénoncé le comportement la joueuse russe Diana Schnaider. En conférence de presse, l'Ukrainienne s'en est prise à Diana Schnaider en l'accusant, montrant des photos, d'avoir pris part à un tournoi Gazprom, le géant énergétique russe étroitement lié au président Vladimir Poutine, et ainsi de financer indirectement la guerre en Ukraine. Pour étayer ses propos et dénoncer l'absurdité de ce duel, l'Ukrainienne a établi une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale.

"Vous savez, sur le terrain, cela ne m'affecte pas parce que ce que nous faisons c'est du sport. Un jour, une joueuse gagne, un autre jour, une autre gagne. C'est rien de spécial. Par contre ce qui est sérieux, c'est le fait que le match va se jouer parce que Diana Schnaider est une personne qui a participé à un tournoi Gazprom. Si vous voulez voir la photo (elle la montre, NDLR). Gazprom est une entreprise qui finance des crimes de guerre. Je crois que c'est la même chose que si vous jouiez en Allemagne nazie avec des officiers de la Gestapo sur le tournoi organisé par l'entreprise qui a construit Auschwitz. Il n'y a pas de différence pour moi", a-t-elle déclaré. Tout le monde est silencieux à propos de ce que cette personne a fait. C'est fou. Elle met des "j'aime" sur les publications de la propagande russe. Voici des captures d'écran (elle remontre des photos, NDRL). Donc oui, je suis quelqu'un qui souffre. Ma maison est attaquée, elle est attaquée par l'argent de Gazprom. Ils payent pour ça et les drones qui attaquent ma ville. Donc est-ce que c'est vraiment important de savoir qui tape le coup droit le plus fort demain? Ou doit-on continuer à ignorer des choses comme celle-ci ici?"

"Je n'ai rien entendu. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs ! avait répondu de son côté la joueuse. "Je travaille et voyage toute l'année, et je ne vois pas mes amis et ma famille. Et lorsque j'ai une opportunité de jouer devant eux, de passer plus de temps chez moi, je vois ça comme une occasion de montrer la qualité de mon tennis devant ma famille, et c'est la seule occasion que j'ai, donc, je la saisis" en réponse sur son tournoi en Russie...

Qui est Diana Shnaider ?

Née le 2 avril 2004 à Zhigulevsk, la joueuse est formée en Russie avant de poursuivre son développement aux États-Unis. Elle a notamment étudié à North Carolina State University, où elle a disputé une saison de tennis universitaire avant de se consacrer pleinement au circuit professionnel.

Après avoir remporté un titre WTA 125 à Montevideo en 2022, elle s'est imposée parmi les meilleures joueuses du circuit grâce à une saison 2024 remarquable. Cette année-là, elle a remporté quatre titres WTA en simple : Hua Hin, Bad Homburg, Budapest et Hong Kong. Ces performances lui ont permis d'intégrer durablement le Top 20 mondial puis d'atteindre son meilleur classement en carrière, la 11e place mondiale en simple.

Associée à Mirra Andreeva en double, elle a remporté plusieurs titres et décroché la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024.