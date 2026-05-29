Roland-Garros 2026 : elle se prend un panneau publicitaire et doit abandonner en double, la vidéo
Nouvel incident malheureux à Roland-Garros pour une joueuse.
Une scène plutôt cocasse... Engagée en double avec Tatjana Maria, la Turque Zeynep Sönmez a dû abandonner vendredi après s'être pris les pieds dans un panneau publicitaire au fond du court n°6. La Turque ne pouvait plus continuer dès le troisième jeu de son match. Blessée et en larmes, la joueuse a du laisser la victoire aux Ukrainiennes Anhelina Kalinina et Dayana Yastremska dans ce match du deuxième tour. Également engagée en simple, Sönmez avait été éliminée dès le premier tour par l'Australienne Daria Kasatkina lundi.
Zeynep Sonmez running for a ball and trips over an advertising sign at the back of the court.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026
She got injured and had to retire from her doubles match.
What is Roland Garros doing at this point to protect the players?
This is getting ridiculous. pic.twitter.com/V6npUQZ0MS
C'est le deuxième incident à Roland-Garros après celui d'Alexander Blockx, blessé à la cheville à l'entraînement à cause des bâches du fond de court. "J'ai malheureusement entendu un craquement dans la cheville qui s'est tordue à cause des absolument indispensables bâches du fond de court, a-t-il écrit ironiquement sur son compte Instagram. C'est pourquoi j'ai dû déclarer forfait avant le match de demain, que j'avais très hâte de disputer. Il y a beaucoup de frustration, mais passons à autre chose." Une compensation va être réclamée au tournoi selon certaines informations