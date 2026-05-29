Roland-Garros 2026 : elle se prend un panneau publicitaire et doit abandonner en double, la vidéo

Florian Gregoire

Roland-Garros 2026 : elle se prend un panneau publicitaire et doit abandonner en double, la vidéo Nouvel incident malheureux à Roland-Garros pour une joueuse.

Une scène plutôt cocasse... Engagée en double avec Tatjana Maria, la Turque Zeynep Sönmez a dû abandonner vendredi après s'être pris les pieds dans un panneau publicitaire au fond du court n°6.  La Turque ne pouvait plus continuer dès le troisième jeu de son match. Blessée et en larmes, la joueuse a du laisser la victoire aux Ukrainiennes Anhelina Kalinina et Dayana Yastremska dans ce match du deuxième tour. Également engagée en simple, Sönmez avait été éliminée dès le premier tour par l'Australienne Daria Kasatkina lundi.

C'est le deuxième incident à Roland-Garros après celui d'Alexander Blockx, blessé à la cheville à l'entraînement à cause des bâches du fond de court. "J'ai malheureusement entendu un craquement dans la cheville qui s'est tordue à cause des absolument indispensables bâches du fond de court, a-t-il écrit ironiquement sur son compte Instagram. C'est pourquoi j'ai dû déclarer forfait avant le match de demain, que j'avais très hâte de disputer. Il y a beaucoup de frustration, mais passons à autre chose." Une compensation va être réclamée au tournoi selon certaines informations