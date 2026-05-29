Kouame - Tabilo : on connaît la programmation de la rencontre à Roland-Garros, heure et chaîne TV

Le Français Moïse Kouame va jouer ce samedi son 3e tour à Roland-Garros.

La sensation de ce Roland-Garros et du tennis français probablement pour les années à venir... Moïse Kouame, va disputer son 3e tour de Roland-Garros ce samedi 30 mai face au Chilien Tabilo.

S'il a lancé un message subliminal pour demander à la direction de ne pas jouer en après-midi pour éviter de louper le PSG, il n'a pas vraiment été écouté par Roland-Garros. "Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête, a-t-il expliqué à TNT Sports. Parce que je veux vraiment voir la finale, c'est un gros match pour le PSG et pour moi en tant que fan du PSG. Je suis très confiant et si je joue au même moment, je sais que l'équipe fera le travail. Donc, ce ne sera pas un problème "

La programmation est en effet tombée ce vendredi et Kouame jouera certainement en plein milieu de l'après midi lors de la 3e rotation sur le Suzanne Lenglen après les rencontres du tableau féminin entre Iva Jovic et Naomi Osaka dès 11h puis la rencontre entre Aryna Sabalenka et la joueuse russe Daria Kasaktina. Le match devrait débuter aux alentours de 15h... S'il se débrouille bien, il pourrait être présent devant sa télé dès la fin de son match pour suivre le coup d'envoi de la rencontre. Le match Kouame - Tabilo sera diffusé sur les antennes de France Télévisions.