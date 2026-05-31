Rafael Jodar : "Non, je ne l'ai pas touchée", il affirme n'avoir pas bousculé la ramasseuse, des images polémiques

La sensation espagnole s'est peut être mis le public à dos du côté de Roland-Garros.

L'Espagnol Rafael Jodar, pépite du tennis espagnol, sera au rendez-vous des 8es de finale à Roland-Garros. Vendredi sur le court Simonne-Mathieu, l'Espagnol a bataillé pendant plus de 4h pour dominer l'Américain Alex Michelsen (7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3). Mais durant la fin du 4e set, des images montrent que lors de son départ vers les vestiaires, l'Espagnol envoie l'une de ses serviettes en tribunes, probablement à un membre de son clan et celui-ci semble pousser une jeune ramasseuse de balles, pas loin de tomber.

And I was just beginning to like Jodar aswell pic.twitter.com/X1i7lu7ZTC — Greg (@GregCarterSport) May 29, 2026

Interrogé, l'Espagnol affirme que non, il n'a rien fait. "Non, c'était la fin du deuxième ou troisième set, en fait, elle marchait à reculons. Je ne l'ai pas poussée ; en fait, je demandais à mon père de me donner des objets après ma pause toilettes. Elle était au milieu, elle essayait de sortir de mon chemin, et elle marchait à reculons. Je pense qu'elle n'est pas tombée parce que je la poussais, mais parce que... Comment on appelle ça en anglais ? En fait, c'est à cause de la bâche qui était derrière elle. Quand elle marchait à reculons, elle est tombée sur la bâche. J'apprécie le travail des ramasseurs et des ramasseuses de balles. C'est difficile, surtout sous cette chaleur. J'apprécie leur travail, et je ne pousserais jamais une ramasseuse de balles. Je ne l'ai pas touchée. Non, je ne le ferais jamais ; jamais je ne me permettrais.

