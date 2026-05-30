Amanda Anisimova : elle a suspendu sa carrière plusieurs mois... Qui est l'Américaine ?

L'Américaine a un parcours singulier sur le circuit féminin.

Amanda Anisimova est née le 31 août 2001 à Freehold, dans le New Jersey. L'Américaine d'origine russe s'est révélée très tôt comme un immense espoir du circuit WTA. Dotée d'un jeu agressif, fondé sur la puissance de frappe et la qualité exceptionnelle de son revers à deux mains, elle s'est rapidement distinguée parmi les meilleures joueuses de sa génération. Professionnelle depuis 2016, elle atteint une première consécration médiatique en 2019 lorsqu'elle se hisse en demi-finale de Roland-Garros à seulement 17 ans, éliminant notamment la tenante du titre Simona Halep.

La carrière d'Anisimova a toutefois été marquée par plusieurs périodes difficiles. Après la disparition de son père et entraîneur Konstantin Anisimov en 2019, elle connaît des saisons plus irrégulières. En 2023, elle décide même de suspendre sa carrière pendant plusieurs mois afin de préserver sa santé mentale et lutter contre l'épuisement psychologique lié aux exigences du haut niveau. Cette pause a été saluée dans le monde du sport.

Son retour sur le circuit constitue l'une des grandes histoires du tennis féminin récent puisqu'en 2025, Anisimova réalise la meilleure saison de sa carrière. Elle remporte notamment les tournois WTA 1000 de Doha et Pékin, atteint les finales de Wimbledon et de l'US Open, puis termine l'année à la 4e place mondiale. Ses performances lui valent également le trophée de "Most Improved Player" décerné par la WTA.