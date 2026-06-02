Marta Kostyuk : un missile s'est abattu à proximité de chez ses parents... Qui est la joueuse ukrainienne ?

L'Ukrainienne est l'une des sensations de ce Roland-Garros 2026, qualifiée pour les quarts de finale.

Marta Kostyuk est née à Kiev le 28 juin 2002, elle grandit dans une famille entièrement tournée vers le sport : sa mère Talina est ancienne joueuse professionnelle, tandis que son oncle Taras Beyko a représenté l'URSS puis l'Ukraine sur le circuit. Elle débute le tennis très tôt, à cinq ans.

La joueuse ukrainienne se fait connaître du grand public en remportant l'Open d'Australie juniors en 2017. Passée professionnelle dès 2016, elle gravit rapidement les échelons du circuit WTA. Son revers à deux mains et son sens de l'anticipation deviennent rapidement sa marque de fabrique.

Kostyuk franchit un cap important en remportant son premier titre WTA à Austin en 2023 à seulement 21 ans. L'année 2024 confirme sa progression avec un quart de finale à l'Open d'Australie, son meilleur résultat en Grand Chelem à ce jour avant peut être ce Roland-Garros 2026. Et justement en 2026, elle atteint une nouvelle dimension en remportant le prestigieux tournoi WTA 1000 de Madrid, le plus grand titre de sa carrière, ce qui lui permet d'atteindre la 15e place mondiale, son meilleur classement.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, elle est devenue l'une des voix les plus engagées du tennis international. Elle refuse les poignées de main avec les joueuses russes et biélorusses qui ne condamnent pas publiquement la guerre, affirmant que le sport ne peut être totalement séparé du contexte politique.

Son engagement s'est particulièrement illustré lors de Roland-Garros 2026. Quelques heures avant son entrée en lice, un missile russe s'est abattu à proximité immédiate du domicile de sa famille à Kiev. Malgré le choc émotionnel, elle remporte son match puis livre un témoignage poignant : "Je suis très fière de moi aujourd'hui. Je crois que ça a été l'un des matchs les plus difficiles de ma carrière. Ce matin, un missile est tombé et a détruit un bâtiment à 100 mètres de la maison de mes parents" explique-t-elle émue aux larmes. "Je ne savais pas comment ce match allait se dérouler pour moi, je ne savais pas comment j'allais le gérer. J'ai pleuré une partie de la matinée. Mais je ne veux pas parler de moi aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être au deuxième tour mais toutes mes pensées et tout mon cœur vont au peuple ukrainien. Merci infiniment d'être venus. Gloire à l'Ukraine."