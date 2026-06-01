Flavio Cobolli : il a joué avec l'AS Rome, influencé par Djokovic... Qui est l'Italien, l'un des favoris de Roland-Garros ?

Avec toutes les éliminations des grandes stars, l'Italien est devenu l'un des favoris.

Il n'a pas perdu un seul set depuis le début de ce Roland-Garros et fait désormais peur... À 24 ans, Flavio Cobolli est devenu l'un des nouveaux visages forts du tennis italien avec Jannik Sinner. Né à Florence le 6 mai 2002, le droitier formé par son père Stefano Cobolli, ancien joueur professionnel, appartient à cette nouvelle génération du tennis transalpin. Avant de choisir définitivement la raquette, il a longtemps partagé son temps avec le football et a même évolué dans les équipes de jeunes de l'AS Roma.

Passé professionnel en 2020, Cobolli s'est construit progressivement sur le circuit Challenger avant d'éclore sur le circuit ATP. Il atteint le meilleur classement de sa carrière avec une 12e place mondiale en 2026. C'est son année 2025 qui a marqué un véritable tournant en atteignant les quarts de finale de Wimbledon et en participant au sacre italien en Coupe Davis, compétition dans laquelle la Squadra Azzurra a signé un troisième titre consécutif. L'Italien a remporté son premier trophée ATP en avril 2025 à Bucarest (ATP 250), en dominant l'Argentin Sebastián Báez en finale. Quelques semaines plus tard, il s'impose à Hambourg, son premier tournoi ATP 500 après une victoire de référence contre Andrey Rublev. En 2026, il remporte également l'ATP 500 d'Acapulco face à Frances Tiafoe, son premier grand titre sur dur.

Au-delà des résultats, Cobolli séduit par sa personnalité et son attachement à ses modèles. Admirateur déclaré de Novak Djokovic depuis l'enfance, il revendique volontiers l'influence du champion serbe sur sa vision du jeu et son exigence quotidienne. "Je rêve d'être l'héritier de Djokovic, mais il y a évidemment d'autres joueurs très forts qui vont essayer de le devenir. Cependant, c'est mon idole depuis que je suis enfant, donc ce serait un honneur de m'approcher de lui, même s'il est le meilleur joueur de l'histoire et que ce sera impossible de trouver son héritier" a-t-il lancé dans une interview accordée au média Ubitennis.

Cobolli désormais favori de Roland-Garros ?

"Je pense un match après l'autre, c'est la manière dont je me suis comporté jusqu'ici cette semaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes pour avoir un nouveau champion de Grand Chelem. Il est certain que nous aurons un nouveau champion de Grand Chelem, mais je ne veux pas y songer pour le moment. J'ai un match difficile qui arrive, et l'adversaire que je vais affronter a gagné contre Cerundolo, ce sera un match ardu, je dois être prêt pour l'affronter. Pour le moment, donc, je ne songe qu'à ce match" a lancé l'Italien en conférence de presse.