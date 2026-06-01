Maja Chwalinska : issue des qualifications, grosse dépression... Qui est la sensation polonaise à Roland-Garros ?

La Polonaise est l'une des sensations de ce Roland-Garros 2026.

Elle n'avait gagné qu'un seul match en Grand Chelem depuis le début de sa carrière. A Roland-Garros, elle va disputer un incroyable huitième de finale face à la Française Diane Parry après être passée par les qualifications.

Née le 11 octobre 2001 à Dąbrowa Górnicza, la gauchère a commencé le tennis à l'âge de sept ans et s'est rapidement distinguée par sa qualité de balle. Très tôt considérée comme l'un des grands espoirs de sa génération, elle s'est illustrée chez les juniors aux côtés d'Iga Świątek, avec qui elle partage une longue histoire sportive et amicale. Ensemble, les deux joueuses ont remporté plusieurs compétitions par équipes chez les jeunes, atteignant également la finale du double juniors de l'Open d'Australie 2017.

La Polonaise a dû composer avec des blessures récurrentes et surtout avec une profonde dépression qui l'a éloignée du circuit. Elle a évoqué publiquement cette période difficile, un combat personnel devenu une partie essentielle de son parcours. "D'abord, c'était sur le court, mais ensuite je me suis aussi sentie mal en dehors, raconte la joueuse. J'ai dû gérer ça à partir de 2019, et je ne savais même pas si je reviendrais, parce que les choses n'allaient pas bien. Au début, c'était vraiment difficile de simplement sortir de la maison, la situation était vraiment mauvaise. J'ai essayé la course à pied, ce qui n'était pas mon truc, et la boxe, ce qui était vraiment cool. Puis, après trois mois, j'ai décidé de retenter le tennis. J'ai posé le pied sur le court et je me suis dit : "Au fond, je pourrais peut-être recommencer à m'entraîner et on verra bien ce qui se passe". Depuis, je ne suis plus aussi stricte avec moi-même, je ne me punis plus et j'essaie de contrôler mon monologue intérieur. Avant, quand je ratais un coup de droit, je commençais à me dire :"Je suis nulle", et quand on le répète, cela devient écrasant. Maintenant, j'essaie de contrôler mes pensées ou simplement de les laisser filer et de me concentrer sur mes exercices de respiration.

Son retour progressif a renforcé son image de joueuse résiliente. Gauchère, mobile et dotée d'une excellente lecture du jeu, Chwalińska privilégie la construction des points plutôt que la puissance brute. Les résultats ont fini par récompenser cette persévérance puisqu'en 2024, elle remporte à Florianópolis le premier titre WTA 125 de sa carrière avant d'ajouter celui de Montreux en 2025.