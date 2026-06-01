Les surprises, les critiques, l'espoir Parry, le phénomène Kouame… Amélie Mauresmo nous livre ses premières impressions sur Roland-Garros 2026

On a pu poser quelques questions à Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, ce lundi 1er juin. Entre sensations et réponses aux critiques, elle tire un premier bilan du tournoi à mi-parcours.

Roland-Garros est arrivé à mi-parcours ce week-end avec la fin du 3e tour et le début de la phase finale qui nous amènera à l'épilogue du tournoi samedi et dimanche prochains. Dans sa dernière ligne droite, Amélie Mauresmo était présente ce lundi 1er juin dans la zone mixte de Roland-Garros. L'occasion de revenir avec l'ancienne championne et directrice du tournoi sur ce Roland-Garros 2026 assez surprenant depuis le début...

Linternaute - Roland-Garros passe aux choses sérieuses ce lundi avec une session nocturne qui promet ce soir, entre Sabalenka et Osaka...

Amélie Mauresmo - Absolument. On essaie toujours d'avoir des bons matchs en session de soirée, donc ce soir c'est Osaka face à Sabalenka. Toutes les deux multiples vainqueurs en Grand Chelem. J'espère que ça va être une jolie bagarre.

Et que le match puisse durer un peu ?

On espère et on va voir. Mais je pense qu'elles sont toutes les deux bien dans ce Roland-Garros. Pour les avoir vu un petit peu évoluer depuis le début du tournoi, je trouve que elles sont vraiment bien et Aryna, on sait qu'elle veut inverser la tendance par rapport à l'année dernière et sa finale perdue. Naomi, je trouve qu'elle a un très bon niveau sur terre battue en ce moment.

"On a une nouvelle génération chez les hommes qui arrive"

Comment qualifieriez-vous la première semaine de compétition à Roland-Garros ? Il y a beaucoup de têtes de série qui sont tombées...

Je trouve que c'est surprenant. Côté masculin, on sait déjà qu'un nouveau vainqueur de Grand Chelem sera sacré. Je suis vraiment spectatrice de ce que le sport et le tennis va nous réserver. L'année dernière on avait Carlos face à Jannik sur la finale, côté féminin on avait Aryna face à Coco. Donc, pas de surprise effectivement et c'était top.

Cette année, il y a des surprises plus côté masculin que féminin, et c'est top aussi. Je trouve que c'est une découverte fabuleuse. On a une nouvelle génération chez les hommes qui arrive. Dès qu'il y a la moindre opportunité, un joueur s'engouffre dans la brèche pour prendre la place et ça promet pour la fin du tournoi.

On a un Roland Garros plein de surprises en effet, avec une Française qui est encore en lice et on se dit pourquoi pas ?

Carrément, il y a beaucoup de surprises. Et Diane fait partie effectivement de ces surprises. On va voir tout à l'heure (Diane Parry était opposée ce lundi à la Polonaise Maja Chwalinska en 8es de finale - NDLR), elle a encore une belle opportunité peut-être de continuer son parcours, cette belle aventure. On savait qu'elle arrivait en forme, elle a bien joué la semaine qui a précédé et puis elle a pris sa chance aussi. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais ce serait top pour elle.

Un mot sur Moïse Kouamé et son parcours fabuleux ?

Exceptionnel ! Je crois qu'à 17 ans, montrer ce qu'il a montré, avec ce peu d'expérience qu'il a sur ces matchs-là, sur ces enchaînements, la gestion physique, la gestion émotionnelle, la gestion du public... Il y a beaucoup de secteurs où il nous a montré vraiment des choses exceptionnelles dans son jeu. Il est capable de faire tout, quasiment, beaucoup de choses en tout cas. Et se dire qu'il arrive à faire ça à seulement 17 ans, avec toute la marge de progression qu'il a devant lui, c'est génial, c'est super pour le tennis français, surtout.

Chaleur : "On a, on a connu plus extrême sur le circuit dans sa globalité"

Un des sujets cette année à Roland-Garros, c'est la chaleur qui a beaucoup fait parler. Etait-ce difficile à gérer ?

Dans l'histoire du tournoi, avoir autant de journées finalement estivales, à plus de 30 degrés, je ne suis pas certaine que ça soit déjà arrivé. Les organismes des joueurs, des spectateurs, de tout le monde ont été mis à rude épreuve. Alors c'est vrai qu'ici à Paris, c'est assez inattendu et inhabituel, mais c'est loin de ce qu'on peut vivre je pense en Australie, aux chaleurs très humides des États-Unis aussi. On a, on a connu plus extrême on va dire sur le circuit dans sa globalité.

Sinner au bord du malaise, Djokovic critique sur les horaires... La chaleur a frappé Roland-Garros cette année. © SIPA (publiée le 01/06/2026)

Ça amène à réfléchir pour la suite, à envisager de nouveaux dispositifs pour protéger un peu les organismes ?

On est toujours amené à réfléchir, on le fait après chaque édition. On se pose, on a notre séminaire à la fin du mois de juin pour justement voir un peu toutes les choses qu'on peut faire évoluer, modifier, changer, envisager aussi de nouvelles choses aussi à mettre en place. Ca fera partie des sujets où on se dira "Ok, comment on peut évoluer maintenant si ça doit se reproduire ?".

Est-ce que le fameux indice calculé avec la température et l'humidité, peut être revu pour Roland-Garros à l'avenir ?

Alors c'est une règle générale (des tournois du Grand Chelem - NDLR). Donc nous, on applique cette règle-là. Après, est-ce que cet indice doit être revu ? Ça je n'en sais rien très honnêtement. Ca a été vu et étudié avec des médecins sur la partie physiologique par rapport aux joueurs (...), mais on a eu plus extrême comme conditions. Même si ça reste très éprouvant pour les joueurs...

"On était encore à 1 voire 2 points de l'interruption totale"

Novak Djokovic a été critique en conférence de presse, estimant qu'on pouvait décaler les matchs plus tard, voire entre 17h et 3h du matin. Vous l'avez envisagé ?

On ne l'a pas envisagé justement par rapport à cet indice. On était encore à 1 ou un peu plus voire 2 points de l'interruption totale des matchs. Ce sont juste des pauses supplémentaires qui ont été envisagées. Donc, on était assez loin, dans l'absolu, de ça.

Un joueur belge s'est blessé dans un panneau publicitaire à l'entraînement, une joueuse de double dans les bâches. Quel est votre avis par rapport à ça ?

On est désolé évidemment de ça. Pour nous c'est vraiment difficile d'avoir appris ça. On a modifié un petit peu ces panneaux en fond de court, pour rendre l'environnement de court un peu plus long et large encore, même si, franchement, on est déjà largement au-delà des minimums requis.

"On a décidé de renouveler notre confiance à notre arbitrage"

Ce dimanche, l'arbitrage a fait polémique sur une balle de set de Casper Ruud. Est-ce que l'usage de caméras de type Hawk-Eye* est envisagé à Roland-Garros ?

Les réflexions, elles sont toujours en cours. On est toujours ouvert sur tous les sujets et on regarde ce qu'il se passe sur le circuit. Ce qu'on a repéré et noté quand même sur les semaines qui précédaient c'est que la fiabilité de ce système n'est pas totale sur terre battue. Donc, on a décidé de renouveler notre confiance à notre arbitrage. Mais, de toute façon, on est en perpétuelle évolution... Je sais très bien que c'est un des sujets à aborder, et c'est normal. Il sera abordé encore une fois au séminaire.

Est-ce que vous connaissez la position des joueurs sur ce type de dispositif ?

Ils sont les premiers à voir que le système sur terre battue n'est pas totalement fiable, donc on a zéro retour là-dessus.

*Note : Le Hawk‑Eye est une technologie utilisée au tennis pour déterminer avec précision si une balle est entrée ou sortie du terrain. Des caméras haute vitesse suivent la trajectoire de la balle et un système informatique reconstitue son point d'impact pour aider les arbitres et permettre aux joueurs de contester une décision.