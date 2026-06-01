Une amende à cinq chiffres pour Vallejo après ses propos sexistes lors de son match face à Kouame à Roland-Garros

La directrice du tournoi a confirmé l'amende ce lundi 1er juin.

Les propos sexistes de Daniel Vallejo, battu par Moïse Kouame au deuxième tour de Roland-Garros, à l'encontre de l'arbitre du match, la Brésilienne Ana Carvalho, ont été officiellement sanctionnés selon les mots d'Amélie Mauresmo ce lundi 1er juin. "Ce genre de match doit être arbitré par un homme, c'est très difficile pour une femme. Il faut absolument un arbitre masculin, car le public est très exigeant et il faut beaucoup de force pour affronter la foule ", avait déclaré le Paraguayen après son match face à Kouame.

Le tournoi lui a infligé, pour ces propos, une amende de 65 000 euros, soit environ la moitié du montant de son prize-money pour une défaite au deuxième tour (130 000 €). " C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, pour le tournoi, pour la Fédération même au-delà du tournoi. Ce genre de propos n'a pas sa place ici ", a déclaré Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros, ce lundi lors d'un point presse.

Vallejo s'était justifié sur son Instagram, écrivant que ses propos " n'étaient pas destinés à être interprétés de cette manière " et soulignant le " bon travail tout au long de la rencontre " de l'arbitre de chaise, qu'il ne tient " pas pour responsable de sa défaite.