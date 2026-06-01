Matteo Berrettini : finaliste de Wimbledon, des blessures en pagaille, qui est l'Italien ?

Matteo Berrettini est l'une des belles surprises de Roland-Garros.

L'Italien a eu une carrière tronquée à cause de ses blessures à répétition et pendant des années. Depuis 2021, Berrettini a enchaîné les pépins physiques qui ont freiné sa progression. Lors du Masters de Turin 2021, il a dû abandonner à cause d'une blessure aux obliques, avant de déclarer forfait pour le reste du tournoi. En 2022, une blessure à la main lui fait manquer toute la saison sur terre battue, puis le COVID-19 le prive de Wimbledon alors qu'il figurait parmi les favoris. En 2023, une déchirure de l'oblique interne l'oblige à quitter le Masters de Monte-Carlo et à interrompre sa saison sur terre. Quelques mois plus tard, une blessure à la cheville lors de l'US Open met un terme prématuré à son année. Début 2024, un problème au pied le contraint également à renoncer à l'Open d'Australie. En 2025, il est contrant d'abandonner au 2e tour du Masters 1000 de Rome contre Casper Ruud en mai (7-5, 2-0, ab.) et n'a pu disputer qu'un match sur le circuit principal par la suite avec un 1er tour à Wimbledon qu'il a perdu contre le Polonais Kamil Majchrzak en cinq sets (4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3). Un vrai parcours du combattant jusqu'à son retour dans ce Roland-Garros.

"Lorsque les blessures surviennent, on pense toujours de manière négative" a-t-il expliqué en conférence de presse à Roland-Garros cette année. "On commence à se demander ce que l'on aurait pu faire différemment ou ce qui s'est mal passé. Mais en même temps, quand je me regarde dans le miroir actuellement, je suis très fier de ma carrière et de tout ce que j'ai accompli. Les gens qui me connaissent depuis mon enfance savent parfaitement que je me blesse pratiquement depuis mes douze ans. D'une certaine manière, les blessures font partie de ce que je suis (...) Je pensais que je ne me sentirais peut-être plus jamais à l'aise sur un court de tennis. C'est pour ça que j'étais si ému. Parce que je me suis prouvé une fois de plus que j'en suis encore capable, que je peux encore rivaliser, me battre et prendre du plaisir à jouer au tennis.

Avant les blessures, Matteo Berrettini était surtout un finaliste en Grand Chelem, du côté de Wimbledon en 2021 et ancien numéro 6 mondial...