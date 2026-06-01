Promesse à son père, sa position face à la guerre, son couple... Les secrets d'Aryna Sabalenka

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Aryna Sabalenka en couple avec Georgios Frangulis

Aryna Sabalenka est actuellement en couple avec Georgios Frangulis. Brésilien, ce dernier est le fondateur d'Oaknerry, la chaîne de restauration rapide à vocation healthy
©  Dax Tamargo/Shutterstock/SIPA (publiée le 01/06/2026)

Pause
Florian Gregoire