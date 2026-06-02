"Je joue une balle" : Mirra Andreeva botte en touche sur le duel Ukraine - Russie en demi-finale de Roland-Garros

La jeune russe va jouer sa demi-finale à Roland-Garros face à une Ukrainienne dans un contexte tendu.

Les demi-finales de Roland-Garros opposeront quoi qu'il arrive, une Ukrainienne face à une Russe. Mirra Andreeva a été la première à rejoindre le dernier carré ce mardi 2 juin en dominant assez largement la Roumaine Cirstea, 6-0, 6-3. Elle attend désormais son adversaire, Svitolina ou Kostyuk. Les deux femmes sont en forme depuis le début de la saison puisque la première s'est imposée au Masters 1000 de Rome alors que la seconde s'est imposée à Madrid.

Ce match sera bien évidemment particulier entre une Russe et une Ukrainienne dans un contexte de guerre depuis plusieurs années. Marta Kostyuk a d'ailleurs été profondément marquée au début de ce Roland-Garros à cause d'un missile tombé à proximité de la maison de ses parents en Ukraine. "Ce matin, un missile est tombé et a détruit un bâtiment à 100 mètres de la maison de mes parents" explique-t-elle émue aux larmes. "Je ne savais pas comment ce match allait se dérouler pour moi, je ne savais pas comment j'allais le gérer. J'ai pleuré une partie de la matinée. Mais je ne veux pas parler de moi aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être au deuxième tour mais toutes mes pensées et tout mon cœur vont au peuple ukrainien. Merci infiniment d'être venus. Gloire à l'Ukraine" avait-elle lancée en conférence de presse.

Interrogée sur ses futures adversaires, Mirra Andreeva n'a pas voulu répondre, expliquant qu'elle jouait surtout face à une balle. Les deux joueuses sont incroyables, ce sont des battantes. J'ai déjà joué contre elles chacune cette année. Je sais à quoi m'attendre, je sais aussi quel type de jeu elles ont. Peu importe qui l'emporte, ce sera un match coriace. Il n'y a pas d'adversaire facile à vaincre, surtout en demi-finale d'un Grand Chelem ; peu importe qui gagne, on va essayer de se préparer au mieux et je vais essayer de me battre comme il faut sur le court et on verra. Le meilleur l'emportera. Peu importe contre qui je joue, je joue avant tout une balle. Peu importe qui est l'adversaire pour moi, j'essaie de me concentrer sur le jeu et sur le plan de jeu que je dois dérouler sur le court.