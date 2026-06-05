Jakub Mensik : adoubé par Djokovic, vainqueur en Masters 1000... Qui est le Tchèque ?

Le Tchèque Jakub Mensik réalise un Roland-Garros exceptionnel.

À seulement 20 ans, Jakub Menšík s'est imposé comme l'un des visages les plus prometteurs de la nouvelle génération du tennis mondial et depuis quelques années déjà. Longiligne (1,93 m), doté d'un service redoutable, d'un revers assez fou et d'un calme rarement observé chez un joueur de son âge, le Tchèque incarne la relève du circuit ATP avec des Arthur Fils, Joao Fonseca...

Né le 1er septembre 2005 à Prostějov en Republique Tchèque, Menšík se distingue très tôt dans les compétitions juniors. Ancien numéro 2 mondial chez les jeunes, il atteint notamment la finale juniors de l'Open d'Australie 2022 avant de s'installer progressivement sur le circuit professionnel. Son ascension est même très rapide avec des débuts en Coupe Davis en 2023, une participation aux Jeux olympiques à Paris puis une percée dans le circuit principal.

L'année 2025 marque un tournant décisif dans sa carrière. Au Masters 1000 de Miami, Menšík réalise l'exploit de battre son idole de jeunesse, Novak Djokovic, en finale. Ce succès lui offre son premier titre ATP et quel titre ! Cela le propulse déjà parmi les meilleurs joueurs du monde. La performance est d'autant plus remarquable qu'il avait envisagé de déclarer forfait avant le tournoi en raison d'une inflammation au genou droit...

Et Djokovic lui-même avait déjà souligné son potentiel après l'avoir invité à s'entraîner à Belgrade lorsqu'il était adolescent. Le Serbe a publiquement présenté Menšík comme l'un des joueurs appelés à marquer l'avenir du circuit masculin. "Je ne suis jamais heureux de perdre, mais Jakub est l'un des rares joueurs contre qui je peux accepter une défaite" avait lancé le Serbe. "Il y a trois ou quatre ans déjà, je pensais qu'il deviendrait l'un des meilleurs joueurs du monde."