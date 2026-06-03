Aryna Sabalenka : en couple avec un multi millionnaire, qui est-il ?

La numéro 1 mondiale du tennis est en couple avec une personne très influente.

La Biélorusse est l'immense favorite de ce Roland-Garros 2026, surtout après les éliminations de l'Américaine Coco Gauff ou encore la Polonaise Iga Swiatek, quadruple tenante du titre... Mais attention car cette édition est très difficile pour les favoris et c'est peut être l'année ou jamais pour les outsiders.

Si Aryna Sabalenka a vécu un décès tragique, celui de son ancien petit ami en 2024, elle a retrouvé l'amour assez rapidement avec l'entrepreneur Georgios Frangulis. Brésilien d'origine, il est le PDG de la marque de superaliments Oakberry, un véritable empire, ainsi que pilote automobile professionnel. Les deux amoureux sont désormais fiancés et vont se marier dans les prochains mois.

Avant cela, le Brésilien est parti construire sa carrière aux USA. "Dès que j'ai obtenu mon diplôme, je suis allé à Miami. J'ai toujours aimé les États-Unis. Et j'ai toujours trouvé que Miami était un endroit approprié pour entreprendre" a-t-il lancé pour Forbes en investissant dans l'immobilier. Un échec, il partira finalement pour la Californie ou il découvrira l'açaï... "Je savais que l'açaï pouvait être produit à grande échelle, qu'il était savoureux et sain", expliquait-il. C'est là que lui vient l'idée de fonder Oakberry, une marque de superaliments spécialisée dans les produits à base d'açaï.

Malgré le diagnostique d'un cancer à cette époque, il se bat pour faire décoller son entreprise et ouvre un premier magasin Oakberry à São Paulo en 2016. Succès incroyable puisque quelques années plus tard, en 2023, l'entreprise lève 67 millions de dollars, consolidant sa position de leader sur le marché des superaliments. L'homme est également un fan d'automobile et est un pilote qui dispute régulièrement des courses, comme le championnat Porsche Cup Brasil. En 2023, il était d'ailleurs en tête du classement de la Porsche Carrera Cup Sport... Il est également un passionné de foot et fait parti des investisseurs du Mans FC, en Ligue 1 l'année prochaine.