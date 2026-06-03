"Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé le toit ouvert" : Sabalenka s'agace après son élimination de Roland-Garros
La numéro 1 mondiale, éliminée dès les quarts de finale à Roland-Garros a exprimé sa frustration en conférence de presse.
"J'ai juste envie d'arrêter le tennis maintenant" : ce sont les mots d'Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, éliminée ce jeudi aux Internationaux de France de Roland-Garros après sa défaire face à la Russe Diana Shnaider dès les quarts de finale. En conférence de presse, la Biélorusse, effondrée, à juste dit qu'elle voulait arrêter de jouer pour le moment, mais qu'elle espère y revenir bientôt.
"J'ai eu de très bonnes occasions dans le deuxième set, j'ai tout gâché et elle a très bien joué. Mentalement, je n'ai pas vraiment réussi à me remettre après le deuxième set. Je ne sais pas quand cela m'est arrivé pour la dernière fois, perdre 10 matchs d'affilée. Mentalement, je suis tombé dans un gouffre et je n'arrivais pas à me ressaisir."
Avec un set d'avance et après avoir mené 4-1 puis 5-3 dans le deuxième, la numéro un mondiale a finalement été terrassée par Diana Shnaider (3-6, 7-5, 6-0). Ce ne sera toujours pas la bonne pour Sabalenka qui n'y arrive définitivement pas à Roland-Garros.
Les conditions climatiques, difficiles, ont également été au centre des questions. "Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé le toit ouvert alors qu'il y avait un vent fou. Mais comment puis-je me plaindre si, pendant presque tout le match, tout fonctionnait bien pour moi, et puis ça m'a échappé ? J'ai l'impression que ça devenait fou peut-être juste parce que mentalement, je n'étais pas vraiment au top. Je me souviens même que l'année dernière, ils avaient gardé le toit ouvert pour nous, et puis le lendemain, dans des conditions similaires, ils l'avaient fermé pour les hommes – pour offrir de meilleures conditions et une meilleure qualité de tennis, je crois. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont gardé ouvert. Même si je gagnais, c'était un tennis très sale. Je ne sais pas comment les gens ont pu rester assis là à regarder. Et puis à un moment donné, elle a pris les devants et a joué de manière incroyable."