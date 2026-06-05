Matteo Arnaldi : de quoi souffre l'Italien, forfait pour la demi-finale de Roland-Garros ?

À 25 ans, l'Italien Matteo Arnaldi n'a pas été en mesure, ce vendredi 5 juin, de se présenter sur le court Philippe-Chatrier pour disputer sa demi-finale de Roland-Garros face à son compatriote Flavio Cobolli.

Programmé à 19 heures, ce vendredi 5 juin, la demi-finale de Roland-Garros entre les deux Italiens n'a pas pu se jouer. Malade, Matteo Arnaldi a déclaré forfait à quelques minutes d'entrer sur le court central de Roland-Garros.

Alors qu'il avait bénéficié de l'abandon de Matteo Berrettini en quart de finale, le natif de Sanremo s'est confié face aux médias sur les raisons de son forfait. "Hier, j'étais bien. Je me suis entraîné, puis j'ai eu des soucis dans la soirée. Je ne pense pas que cela soit quelque chose d'alimentaire. Je pense que c'est viral. Je me suis réveillé à une heure du matin pour vomir. J'ai réussi à dormir, mais en me levant, c'était encore pire. J'ai appelé le médecin pour des médicaments. J'espérais que c'était quelque chose d'alimentaire, mais je n'ai rien pu manger de la journée. C'est difficile. J'ai essayé de me préparer pour savoir si je pouvais entrer sur le court. Mais, dès que je me levais, j'avais la tête qui tournait. C'est la bonne décision."

Présent à côté de son ami, Flavio Cobolli était désabusé par ce coup du sort : "C'est dur de donner mes sentiments. Quand Matteo (Arnaldi) est venu me voir, j'ai failli pleurer. Je ne m'y attendais pas du tout. Je m'étais préparé à jouer ce match. Je suis abattu pour lui. Bien évidemment, je suis heureux de mes résultats. Mon père est venu me voir avant ce match. On s'est embrassé pendant un long moment. On a pu se féliciter de mon bon classement et de ce Roland-Garros. Je suis heureux et triste en même temps." Dimanche prochain, en finale de Roland-Garros, l'Italien jouera contre Alexander Zverev. L'Allemand, en 3h01, a facilement éliminé le Tchèque Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6, 6-3).