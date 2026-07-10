DIRECT. Wimbledon 2026 : Fery face à Zverev pour une place en finale... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Les demi-finales hommes sont à l'honneur ce vendredi avec un choc surprise entre Fery et Zverev et un duel de titans entre Djokovic et Sinner.
Wimbledon 2026 est dans son money time avec les demi-finales hommes. Le 3e tournoi du Grand Chelem était toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'était très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont tous été éliminées avant les huitièmes de finale ce qui offre une finale inédite entre Muchova et Noskova.
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
15:27 - Et un jeu décisif !
Première demi-finale hommes de Wimbledon 2026 et jeu décisif ! Alexander Zverev décadre totalement son dernier coup droit et est poussé dans un tiebreak.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-6
15:23 - C'était expéditif
Deux aces et deux coups gagnants en pleine ligne. Alexander Zverev réussit un jeu blanc et remet la pression sur Féry.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 5-6
15:22 - Le sixième ace de Zverev
L'Allemand est solide sur ses services et claque déjà un sixième ace avant même la fin de cette première manche.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 5-5
15:21 - "Come on", Arthur Féry soulagé
Féry s'est fait un peu plus peur que prévu sur ce jeu de service et est soulagé après cette faute directe de son adversaire. Première manche à rallonge sur le Center Court de Wimbledon.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 5-5
15:20 - Une première double faute pour Féry
Le Britannique a fait réagir le public après sa toute première double faute aujourd'hui. Il menait 40-0.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 5-5
15:16 - La pression sur Féry
Alexander Zverev n'est pas inquiété sur ce jeu de service. Arthur Féry va servir dans quelques instants pour rester en vie dans cette première manche de la première demi-finale hommes de Wimbledon 2026.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 4-5
15:14 - Retour à quatre jeux partout
L'Anglais continue de s'accrocher dans cette première manche et le money time de cette première manche débute.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 4-4
15:13 - Zverev très fort sur coup droit
Le joueur allemand est très à l'aise sur son coup droit depuis le début de cette demi-finale de Wimbledon. Féry pourrait vite insister sur le revers de son adversaire.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 3-4
15:09 - Jeu pour Zverev
Encore un gros coup droit hors de portée de Féry. Zverev reprend l'avantage dans ce premier set de la première demi-finale hommes de Wimbledon 2026.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 3-4
15:07 - Le 4e ace de Zverev
L'Allemand s'offre deux balles de jeu pour repasser devant grâce à un 4e ace.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 3-3
15:04 - Féry est de retour !
Le Britannique a comblé son retard dans cette demi-finale de Wimbledon. Il recolle à trois jeux partout après avoir effacé son break.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 3-3
15:03 - Zverev met encore la pression
Sur un échange depuis le fond de court, Zverev finit par prendre le meilleur avec un coup droit imparable après un slice de Féry. 40-40 sur le service du Britannique.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 2-3
15:02 - Féry volontaire
Le Britannique n'a peur de rien depuis le début de cette demi-finale de Wimbledon 2026. Il avance énormément dans le court.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 2-3
14:59 - Le débreak de Féry !
C'est une superbe réaction du jouer anglais qui revient à deux jeux à trois en effaçant directement son break de retard.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 2-3
14:58 - Le Center Court de Wimbledon se lève !
Quel point remporté par le Britannique au filet. Il s'offre deux balles de débreak.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-3
14:57 - Une opportunité de revenir ?
Et Arthur Féry passe la seconde sur ce jeu de service pour empêcher Alexander Zverev de confirmer son break. L'Allemand n'est pas très à l'aise au filet et est mené 15-30.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-3
14:55 - Féry mécontent
Le Britannique se dirige vers l'arbitre de chaise et se plaignait d'un let sur le service de Zverev. Il n'aura pas gain de cause et se retrouve à 15-15.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-3
14:54 - Le premier break dans cette demi-finale de Wimbledon
Une grosse faute de Féry et le Britannique offre le premier break de la rencontre à la tête de série numéro deux de ce Wimbledon 2026.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-3
14:53 - Premier point à la relance
Pour la première fois dans cette demi-finale de Wimbledon, Alexander Zverev remporte un point sur le jeu de service d'Arthur Féry.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-2
14:52 - Nouvelle grosse faute en revers
Zverev a du mal à calibrer son revers depuis le début de cette demi-finale de Wimbledon 2026.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-2
14:51 - Zverev repasse devant
L'Allemand réussit son deuxième jeu de service et reprend l'avantage dans ce début de première manche.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-2
14:49 - Un bel enchainement de Zverev
Pour la première fois de cette demi-finale de Wimbledon, Alexander Zverev rentre dans le court et glisse un revers à demain court qui trompe Féry. 30-15.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 1-1
14:47 - Et le jeu blanc pour recoller (1-1)
C'est une entame plus que réussie pour Arthur Féry qui revient à hauteur d'Alexander Zverev avec beaucoup de facilité. Un jeu partout entre les deux hommes après un jeu blanc du Britannique.
14:45 - Zverev s'en sort (1-0)
Premier jeu accroché mais c'est bien l'Allemand qui va faire la course en tête dans cette première manche de cette demi-finale de Wimbledon 2026.
14:42 - Un revers trop long (0-0)
Dans un premier échange long, Zverev craque le premier sur ce revers long de ligne trop profond. 40-40.