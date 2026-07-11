DIRECT. Wimbledon 2026 : Muchova et Noskova s'affrontent pour le titre, Zverev et Sinner en finale... Scores et résultats

WIMBLEDON. Sur le Centre Court, ce samedi 11 juillet, Karolina Muchova et Linda Noskova se font face en finale du célèbre tournoi sur gazon.

Wimbledon 2026 est dans son money time avec la finale des dames ce samedi 11 juillet. Les Tchèques Karolina Muchova et Linda Noskova se font face. Aucune n'a encore remporté un titre du Grand Chelem. Ce samedi 12 juillet, la finale des messieurs opposera Zverev, vainqueur sortant de Roland-Garros, à Sinner, tenant du titre sur le gazon londonien.

Comme un peu à chaque tournoi, Wimbledon a été très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin de ce Wimbledon 2026, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont toutes été éliminées avant les huitièmes de finale ce qui offre une finale inédite entre Muchova et Noskova.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Wimbledon, tournoi de tennis le plus prestigieux au monde, a été fixé du 22 juin au 12 juillet 2026. Créé en 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis et se dispute toujours au même endroit, au All England Club, à Londres. C’est aussi le seul Grand Chelem encore joué sur gazon, une surface exigeante qui renforce son caractère distinctif. Le tournoi a conservé des traditions fortes comme le dress code entièrement blanc, le mythique Centre Court et un protocole marqué par la présence de la famille royale dans la Royal Box.

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