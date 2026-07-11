DIRECT. Wimbledon 2026 : Muchova et Noskova s'affrontent pour le titre, Zverev et Sinner en finale... Scores et résultats
WIMBLEDON. Sur le Centre Court, ce samedi 11 juillet, Karolina Muchova et Linda Noskova se font face en finale du célèbre tournoi sur gazon.
Wimbledon 2026 est dans son money time avec la finale des dames ce samedi 11 juillet. Les Tchèques Karolina Muchova et Linda Noskova se font face. Aucune n'a encore remporté un titre du Grand Chelem. Ce samedi 12 juillet, la finale des messieurs opposera Zverev, vainqueur sortant de Roland-Garros, à Sinner, tenant du titre sur le gazon londonien.
Comme un peu à chaque tournoi, Wimbledon a été très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin de ce Wimbledon 2026, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont toutes été éliminées avant les huitièmes de finale ce qui offre une finale inédite entre Muchova et Noskova.
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Wimbledon, tournoi de tennis le plus prestigieux au monde, a été fixé du 22 juin au 12 juillet 2026. Créé en 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis et se dispute toujours au même endroit, au All England Club, à Londres. C’est aussi le seul Grand Chelem encore joué sur gazon, une surface exigeante qui renforce son caractère distinctif. Le tournoi a conservé des traditions fortes comme le dress code entièrement blanc, le mythique Centre Court et un protocole marqué par la présence de la famille royale dans la Royal Box.
17:25 - Noskova s'envole dans cette finale de Wimbledon (4-1)
Muchova n'a pas été en mesure de remettre dans le court un amorti bien touché. Pour l'instant, elle est totalement dominée et n'arrive pas à contenir la puissance de son adversaire.
17:22 - Noskova est en difficulté pour conserver son break d'avance
Avec un superbe retour, Muchova revient à égalité sur le service de sa compatriote (40-40).
17:21 - Noskova réalise un premier break dans cette finale de Wimbledon (3-1)
La jeune joueuse de 21 ans a saisi sa chance avec une belle attaque et une belle finition au filet. C'est un premier tournant !
17:20 - Noskova se procure deux balles de break
Jamais deux sans trois, et Muchova fait face à son premier temps compliqué dans cette finale de Wimbledon.
17:17 - Premier alerte pour Muchova
Elle vient de réaliser deux fautes en coup droit. Elle est danger sur sa mise en jeu (15-30).
17:16 - Le premier jeu blanc dans cette finale de Wimbledon (2-1)
Noskova sert le feu sur le Centre Court de Wimbledon. Elle a notamment réussi un ace sur une deuxième balle.
17:12 - Belle réponse de Muchova (1-1)
Après avoir concédé le premier jeu, Muchova a bien distribué, en tournant notamment autour de son revers pour taper des coups droits. Noskova a implosé à plusieurs reprises face à la puissance de sa compatriote. Cette finale de Wimbledon est bien lancée !
17:10 - Noskova fait la course en tête (1-0)
Elle ne paraît pas tendue dans cette finale de Wimbledon. Elle a déjà beaucoup osé, notamment avec un amorti. Elle s'est également appuyée sur une belle qualité de service.
17:09 - C'est parti pour cette finale de Wimbledon !
Noskova attaque au service. Elle marque le premier point grâce à une faute directe de Muchova.
17:03 - Suivez la finale surprise en direct
Karolina Muchova et Linda Noskova entrent sur le Centre Court de Wimbledon. Il y aura une vainqueure inédite sur le gazon londonien.