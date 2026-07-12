DIRECT. Wimbledon 2026 : Sinner renverse Zverev en finale et se rapproche du titre... Scores et résultats

WIMBLEDON. C'est l'heure de la grande finale hommes ce dimanche entre Alexander Zverev et Jannik Sinner.

C'est la dernière journée de Wimbledon 2026. Ce dimanche 12 juillet, la finale des messieurs oppose Zverev, vainqueur de Roland-Garros, à Sinner, tenant du titre sur le gazon londonien. C’est un choc très attendu par les spécialistes de la balle jaune.

Dans une finale 100% tchèque, Linda Noskova s’est adjugée, ce samedi 11 juillet, son premier titre du Grand Chelem face à Karolina Muchova (6-2, 5-7, 6-3). La joueuse de 21 ans, qui a tremblé dans la seconde manche en concédant cinq jeux de rang et en ratant cinq balles de match, a montré de superbes ressources mentales.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

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Wimbledon, tournoi de tennis le plus prestigieux au monde, a été fixé du 22 juin au 12 juillet 2026. Créé en 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis et se dispute toujours au même endroit, au All England Club, à Londres. C’est aussi le seul Grand Chelem encore joué sur gazon, une surface exigeante qui renforce son caractère distinctif. Le tournoi a conservé des traditions fortes comme le dress code entièrement blanc, le mythique Centre Court et un protocole marqué par la présence de la famille royale dans la Royal Box.

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