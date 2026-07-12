DIRECT. Wimbledon 2026 : Sinner renverse Zverev en finale et se rapproche du titre... Scores et résultats
WIMBLEDON. C'est l'heure de la grande finale hommes ce dimanche entre Alexander Zverev et Jannik Sinner.
C'est la dernière journée de Wimbledon 2026. Ce dimanche 12 juillet, la finale des messieurs oppose Zverev, vainqueur de Roland-Garros, à Sinner, tenant du titre sur le gazon londonien. C’est un choc très attendu par les spécialistes de la balle jaune.
Dans une finale 100% tchèque, Linda Noskova s’est adjugée, ce samedi 11 juillet, son premier titre du Grand Chelem face à Karolina Muchova (6-2, 5-7, 6-3). La joueuse de 21 ans, qui a tremblé dans la seconde manche en concédant cinq jeux de rang et en ratant cinq balles de match, a montré de superbes ressources mentales.
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Wimbledon, tournoi de tennis le plus prestigieux au monde, a été fixé du 22 juin au 12 juillet 2026. Créé en 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis et se dispute toujours au même endroit, au All England Club, à Londres. C’est aussi le seul Grand Chelem encore joué sur gazon, une surface exigeante qui renforce son caractère distinctif. Le tournoi a conservé des traditions fortes comme le dress code entièrement blanc, le mythique Centre Court et un protocole marqué par la présence de la famille royale dans la Royal Box.
20:22 - Le jeu blanc pour Zverev
Pour la première fois depuis près de deux heures dans cette finale de Wimbledon 2026, Zverev réussit un jeu blanc face à Sinner.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 1-2
20:20 - Encore un superbe coup droit
Zverev est parfaitement équilibré sur ce coup droit qui prend la ligne. 30-0 pour l'Allemand qui a repris sa marche en avant.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 1-1
20:19 - Sinner soulagé
Et Sinner recolle, dans la douleur, dans ce début de 4e set de la finale de Wimbledon 2026. Zverev peut nourrir quelques regrets.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 1-1
20:18 - Sinner s'embarque dans un jeu difficile
Alors qu'il menait 40-0, Sinner se retrouve dans un jeu galère alors que Zverev est revenu à 40-40.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 0-1
20:14 - Plusieurs fautes de Sinner
Zverev mène ce début de quatrième set de la finale de Wimbledon 2026 après plusieurs fautes directes de la part de Sinner.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 0-1
20:10 - Le début du 4e set de la finale de Wimbledon 2026
Alexander Zverev est au service pour commencer le quatrième set. Réaction obligatoire pour l'Allemand.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 0-0
20:08 - Zverev quitte le court à son tour
Sinner s'était rendu aux vestiaires après le deuxième set dans cette finale de Wimbledon 2026. C'est au tour de l'Allemand de quitter le Center Court. L'Italien patiente.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 0-0
20:06 - Jannik Sinner remporte le 3e set de la finale de Wimbledon 2026
Après près de trois heures de jeu, Jannik Sinner empoche le gain du troisième set et mène deux sets à un contre Alexander Zverev.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 6-3, 0-0
20:04 - LE BREAK !
INCROYABLE ! Sinner prend le service de son adversaire après avoir chuté pendant le poing. Zverev en balance sa raquette de rage. L'Italien sert pour mener deux manches à une dans cette finale de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 5-3
20:03 - Le coup droit trop long !
Pour la première fois depuis le milieu du troisième set, Sinner se procure une balle de break après une faute directe de Zverev.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 4-3
20:02 - La double faute au mauvais moment
Deuxième double faute de cette finale de Wimbledon pour Zverev. Sinner revient à 40-40.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 4-3
20:00 - Zverev dans un jeu compliqué
Deux fautes assez grossières de la part de Zverev et Sinner revient à 40-40 dans ce huitième jeu de la troisième manche de la finale de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 4-3
19:55 - Sinner reste devant
Après avoir écarté une balle de break, Sinner parvient à empocher son jeu de service. Il reste devant dans ce 3e set face à Zverev qui a retrouvé un second souffle.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 4-3
19:53 - La chute et la grimace !
Sur cette amortie, Zverev a trébuché et se tient immédiatement le genou. Sinner vient le relever. L'Allemand semble, malgré tout, bien aller.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-3
19:51 - L'énorme coup droit et pression sur Sinner
Zverev claque un superbe coup droit long de ligne et revient à 40-40 sur le service de Sinner qui a du mal à conclure. Danger pour le numéro un mondial dans cette finale de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-3
19:50 - Zverev s'en veut
Le futur numéro deux mondial est sur la trajectoire de ce service mais manque totalement son retour. 30-30.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-3
19:49 - Et 0-30
Et le tennis est un sport qui va très vite. Alors que Zverev semblait moins bien que Sinner, la situation vient de s'inverser puisque l'Allemand mène 30-0 sur le service de l'Italien.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-3
19:46 - Un bon jeu de service
Après un petit passage à vide dans cette finale de Wimbledon 2026, Alexander Zverev a rectifié le tir sur ce très bon jeu de service qui lui permet de revenir à hauteur de Jannik Sinner.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-3
19:45 - La grosse défense de Sinner
L'Italien ne lâche jamais aucun point. Malmené et en déséquilibre, Sinner fait jouer un point de plus à son adversaire qui finit par manquer. 0-15.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-2
19:42 - Sinner déroule, Zverev s'agace
L'Allemand le sent. Il est désormais dominé dans cette finale de Wimbledon 2026. Il commence à montrer des signes d'agacement alors que Sinner, lui, reste concentré.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 3-2
19:40 - Zverev ne lâche rien dans cette finale de Wimbledon 2026
L'Allemand reste au contact malgré un sérieux coup de moins bien dans cette rencontre face à Sinner. Zverev revient à deux jeux partout.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 2-2
19:38 - Zverev continue de bien servir
Son salut passe certainement passe ce service et ses 80% de premières balles dans cette finale de Wimbledon 2026. Dans l'échange la donne a changé et Sinner domine désormais.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 2-1
19:36 - Sinner déjà debout
L'Italien est déjà debout. Alexander Zverev a besoin d'un peu plus de temps à cause de son diabète.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 2-1
19:33 - Aucun problème pour Sinner
L'Italien a clairement pris l'ascendant dans cette finale de Wimbledon 2026 et reprend facilement l'avantage dans cette troisième manche. Zverev va devoir être solide pour ne être breaké.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 2-1
19:32 - Zverev peut souffler
L'Allemand remporte quatre points consécutifs dans un jeu de service qui était très mal embarqué. Zverev revient à un jeu partout dans ce début de 3e set de la finale de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 6-7, 7-6, 1-1