DIRECT. Wimbledon 2026 : Sinner étrille Djokovic et rejoint Zverev en finale... Scores et résultats

WIMBLEDON. Les demi-finales hommes ont rendu leur verdict ce vendredi. Alexander Zverev a dominé Arthur Féry alors que Novak Djokovic a été corrigé par Jannik Sinner.

Wimbledon 2026 est dans son money time avec les demi-finales hommes ce vendredi 10 juillet. Dans la première demi-finale, Alexander Zverev a dominé facilement la surprise du tournoi Arthur Féry. Dans la seconde il n'y a pas eu match non plus puisque Jannik Sinner a largement dominé Novak Djokovic. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'était très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont tous été éliminées avant les huitièmes de finale ce qui offre une finale inédite entre Muchova et Noskova.

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19:59 - La finale hommes de Wimbledon dimanche mais avant.. Alexander Zverev et Jannik Sinner se retrouveront en finale ce dimanche pour conclure ce Wimbledon 2026 mais avant Karolina Muchova et Linda Noskova s'affronteront ce samedi dans une finale entre Tchèques. Ce sera à suivre demain sur le site de l'Internaute. Rendez-vous donc dès demain pour la suite du Grand Chelem britannique. 19:49 - La joie de Sinner après son match contre Djokovic "Premièrement, merci d'être resté et d'être venu. C'était une atmosphère incroyable. Je suis très content de jouer une nouvelle finale ici car c'est un tournoi singulier. J'aimerais aussi saluer Novak Djokovic. Ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est vraiment admirable. C'est toujours une inspiration. Durant le match, j'ai essayé de rester agressif et de bien servir car je sais que c'est le meilleur retourneur de mon point de vue. Les débuts de tournoi sont toujours compliqués. Mentalement il fallait que je m'améliore et je pousse le curseur encore un peu plus haut. J'espère jouer une belle finale dimanche", a déclaré Jannik Sinner après sa qualification en finale de ce Wimbledon 2026. 19:46 - L'affiche de la finale de Wimbledon 2026 est connue ! Après les deux demi-finales hommes disputées aujourd'hui, on sait quelle sera l'affiche de la grande finale ce dimanche. Le numéro un mondial Jannik Sinner affrontera son futur dauphin au classement ATP, Alexander Zverev. 19:41 - Jannik Sinner corrige Novak Djokovic ! Direction la finale de Wimbledon 2026 Impressionnant Jannik Sinner qui a étrillé Novak Djokovic en trois manches. L'Italien a été beaucoup trop fort aujourd'hui même face au meilleur joueur de l'histoire du tennis. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 6-4 19:39 - Sinner doit finir le travail pour rejoindre Zverev en finale de Wimbledon Novak Djokovic pousse Jannik Sinner à servir pour le gain de cette demi-finale. Le numéro un mondial ne va pas devoir trembler. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 5-4 19:37 - À deux points du match L'Italien se retrouve à deux points de la qualification pour la finale de Wimbledon 2026. Jusqu'au bout, Novak Djokovic est en difficulté sur ses mises en jeu. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 5-3 19:34 - Djokovic au bout du rouleau Dominé dans les échanges, Novak Djokovic est de plus en plus désabusé face aux coups extraordinaires de son adversaire. Il sert maintenant pour rester en vie dans ce Wimbledon 2026. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 5-3 19:30 - Ça ressemble doucement à la fin de cette demi-finale de Wimbledon 2026 Le Serbe s'emploie encore pour sauver une énième balle de break. Novak Djokovic finit par remporter son jeu de service. Il est, néanmoins, sur un fil. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 4-3 19:25 - Sinner ne laisse pas une miette à Djokovic Dans les points importants, le numéro un mondial est assez bluffant. À 30-30, il claque un ace puissant avant de conclure son jeu de service en poussant le Serbe à la faute. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 4-2 19:20 - Djokovic reste au contact Le Serbe a bien réagit et remporte un jeu de service facilement. Il revient à deux jeux à trois dans ce troisième set de cette demi-finale de Wimbledon 2026. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 3-2 19:18 - Sinner douche les espoirs de Djokovic Après une balle de débreak sauvée, Jannik Sinner ne laisse aucun place au doute. Il confirme son break face à un Djokovic qui ne baisse pourtant pas les bras. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 3-1 19:17 - Un ace pour la sauver ! Sinner est sans pitié et éteint l'euphorie du public avec un 11e ace ! Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 2-1 19:16 - La toute première balle de break de Djokovic dans cette demi-finale de Wimbledon C'est un évènement ! Le Serbe obtient une première balle de break dans cette demi-finale. Le Center Court se lève. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 2-1 19:16 - Djokovic toujours là ! 40-40 sur le service de l'Italien ! Novak Djokovic réussit un coup droit superbe. Le Center Court est conquis et continue d'encourager le Serbe. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 2-1 19:10 - Djokovic évite le pire L'ex numéro un mondial a écarté une balle de break qui ressemblait presque à une balle de match. Il revient à deux jeux à un dans ce troisième set conserve un seul de break de retard. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 2-1 19:07 - Des "Novak" tombent des tribunes Le public du Center Court aimerait que cette demi-finale de Wimbledon 2026 dure plus longtemps. Il prend parti pour le Serbe qui est encore en danger sur son jeu de service. 30-30. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 2-0 19:04 - Confirmation du break pour Sinner Novak Djokovic est désabusé par le niveau de jeu proposé par son adversaire dans cette demi-finale de Wimbledon. Jannik Sinner confirme assez aisément son break. L'Italien est en démonstration. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 2-0 19:00 - La mission devient encore plus difficile pour Djokovic Déjà mené deux sets à rien dans cette deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026, Novak Djokovic doit aussi courir derrière un break dans ce troisième set. Jannik Sinner déroule. Il tente un service-volée sur deuxième balle mais se fait punir. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 1-0 18:57 - Et encore une de sauvée C'est un premier jeu qui se prolonge dans ce début de troisième set. Djokovic sauve une troisième balle de break et recolle à 40-40. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 0-0 18:56 - Djokovic ne lâche rien Deux balles de break contre lui dès le début de la troisième set mais Djokovic résiste et prend l'initiative dans l'échange. Il écarte deux opportunités de break. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 0-0 18:53 - Ça commence doucement pour Djokovic Ce serait un terrible coup sur la tête de Djokovic. Le Serbe est déjà mené 0-30 sur son tout premier jeu de service du 3e set. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 0-0 18:52 - La troisième manche débute Après 1h30 de match dans cette demi-finale de Wimbledon 2026, Jannik Sinner mène deux sets à zéro. C'est Novak Djokovic qui sert en premier dans ce troisième set. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 0-0 18:50 - Le grand pas de Sinner vers la finale de Wimbledon 2026 Pour l'instant il n'y a pas match sur le Center Court ! Jannik Sinner est au-dessus de Novak Djokovic et a accéléré au bon moment pour mener deux sets à zéro. La mission qu'attend le Serbe est colossale. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 6-4, 0-0 18:45 - Un peu de sursis pour Djokovic Si Jannik Sinner veut mener deux manches à rien, il va falloir qu'il conclut ce set au service. Novak Djokovic a réussit sa mise en jeu. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 5-4 18:44 - Trois aces de suite, le break confirmé pour Sinner Novak Djokovic sert désormais pour éviter d'être mené deux sets à rien dans cette deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026. Jannik Sinner - Novak Djokovic : 6-4, 5-3 LIRE PLUS

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Wimbledon, tournoi de tennis le plus prestigieux au monde, a été fixé du 22 juin au 12 juillet 2026. Créé en 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis et se dispute toujours au même endroit, au All England Club, à Londres. C’est aussi le seul Grand Chelem encore joué sur gazon, une surface exigeante qui renforce son caractère distinctif. Le tournoi a conservé des traditions fortes comme le dress code entièrement blanc, le mythique Centre Court et un protocole marqué par la présence de la famille royale dans la Royal Box.