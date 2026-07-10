DIRECT. Wimbledon 2026 : Zverev en finale, le choc des titans Djokovic - Sinner... Scores et résultats
WIMBLEDON. Les demi-finales hommes sont à l'honneur ce vendredi. Zverev a dominé Féry en trois manches juste avant le choc entre Djokovic et Sinner.
Wimbledon 2026 est dans son money time avec les demi-finales hommes. Le 3e tournoi du Grand Chelem était toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'était très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont tous été éliminées avant les huitièmes de finale ce qui offre une finale inédite entre Muchova et Noskova.
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
17:34 - Les jeux se succèdent rapidement
Les serveurs ne sont pas du tout mis en difficulté depuis le début de cette deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026. Sinner revient à deux jeux partout grâce à un ace.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 2-2
17:30 - Djokovic reste en tête
Encore un jeu de service facilement remporté par le Serbe qui continue de faire la course en tête dans cette deuxième demi-finales hommes de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 1-2
17:28 - Le premier retour gagnant
L'italien serre le poing après ce magnifique retour gagnant du reverse qui a laissé scotché sur sa ligne Novak Djokovic.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 1-1
17:27 - Sinner revient
En s'appuyant sur d'excellentes premières, Jannik Sinner parvient facilement à recoller au score face à Novak Djokovic.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 1-1
17:24 - Premier jeu convaincant
Sous les yeux de sa femme et de son fils, Novak Djokovic fait le job pour débuter cette deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026. Il s'installe en tête.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 0-1
17:23 - Ça commence par un coup gagnant
Dans le contrepied ! Novak Djokovic enchaine après une deuxième avec un coup droit hors de portée de l'Italien.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 0-0
17:22 - La deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026 débute !
Le Serbe débute donc cet énorme choc au service face au numéro un mondial Jannik Sinner.
Jannik Sinner - Novak Djokovic : 0-0
17:17 - Novak Djokovic va débuter au service
L'ancien numéro un mondial sert en premier dans cette deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026. L'échauffement vient de débuter. La rencontre va démarrer dans un peu moins de dix minutes.
17:13 - L'entrée des deux titans !
La tension monte encore un peu plus sur le Center Court au moment où Novak Djokovic et Jannik Sinner rentrent sur le gazon du court central de Wimbledon.
17:11 - Un 12e affrontement entre Djokovic et Sinner
6 vicoitres pour Sinner, 5 pour Djokovic mais 2-1 herbe. Les deux hommes s'affrontent régulièrement sur le circuit et cette deuxième demi-finale hommes de Wimbledon 2026 sera la 12e confrontation entre eux. Jannik Sinner mène avec six victoires contre cinq pour le Serbe. En revanche, sur herbe, Novak Djokovic mène 2-1.
17:07 - Place au choc des titans !
C'est une finale avant l'heure entre l'homme aux 24 Grand Chelem, Novak Djokovic, et le tenant du titre ici à Wimbledon, Jannik Sinner. Les deux hommes ne vont plus tarder à entrer sur le gazon londonien.
17:00 - Les mots de Zverev après sa qualification en finale de Wimbledon 2026
"C'est incroyable. Ce Grand Chelem a toujours été celui où j'ai eu le plus de mal. Je suis incroyablement heureux et très fier de moi et de mon équipe. Ma performance était bonne (rires). Je veux dire deux choses : Arthur (Féry) est un joueur incroyable et il va devenir un senior dans notre sport parce qu'il est parti pour jouer de longues années. La deuxième chose, c'est que 99,9% de personnes voulaient la victoire de mon adversaire aujourd'hui mais pourtant il y a toujours eu une atmosphère incroyable ici. Beaucoup de publics dans le monde devrait prendre exemple sur ce qu'il se passe ici. Que ce soit le tenant du titre ou le gars qui a gagné 24 titres du Grand Chelem, qu'est-ce que ça change ?" a conclu l'Allemand à propos de son potentiel adversaire en finale de Wimbledon 2026 et de l'affrontement entre Jannik Sinner et Novak Djokovic.
16:56 - Djokovic ou Sinner pour Zverev
L'Allemand va tranquillement regarder la deuxième demi-finale de Wimbledon 2026 avec cet énorme choc entre Novak Djokovic et Jannik Sinner.
16:52 - Alexander Zverev en finale de Wimbledon 2026 !
La marche était bien trop haute pour la surprise du tournoi Arthur Féry. Le Britannique s'incline face à un grand Alexander Zverev qui est encore en lice pour décrocher son tout premier Wimbledon.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 4-6
16:50 - Un peu de pression ?
Zverev commence ce jeu de service par une double-faute alors qu'il sert pour rejoindre la finale de Wimbledon 2026.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 4-5
16:49 - Zverev va devoir finir le travail tout seul
Et Féry remporte son jeu de service. Il serre le poing en se tournant vers le public présent en tribunes du Center Court de Wimbledon. Zverev doit servir pour se qualifier en finale.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 4-5
16:46 - Zverev très autoritaire
Il semble imperturbable aujourd'hui ! Alexander Zverev réussit un troisième jeu blanc dans ce 3e set et pousse Arthur Féry à servir pour ne pas être éliminé de ce Wimbledon 2026.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 3-5
16:43 - Féry n'a pas encore dit son dernier mot
Arthur Féry ne lâche rien dans cette demi-finale de Wimbledon 2026. Après trois balles de break sauvées, il enchaine deux aces pour recoller un peu au score.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 3-4
16:42 - Trois balles de break écartées, le début d'un déclic ?
Mené 0-40, Féry se démène pour écarter trois balles de break qui ressemblaient à des balles de match.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 2-4
16:38 - Zverev confirme et se rapproche de la finale de Wimbledon 2026
Il n'est plus qu'à deux petits jeux de la finale. Alexander Zverev continue de dérouler sur le Center Court et confirme son break.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 2-4
16:33 - Féry craque de nouveau
C'est Alexander Zverev qui donne le tempo de cette première demi-finale hommes de Wimbledon 2026. Il accélère de nouveau et fait le premier break de cette troisième manche. Il est à trois jeux de la finale.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 2-3
16:29 - Zverev toujours tranquille
L'Allemand continue de se balader sur ses mises en jeu et recolle sans la moindre difficulté après un service gagnant au T.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 2-2
16:28 - Encore une volée ratée
C'est le gros point noir de cette demi-finale de Wimbledon pour Zverev. Le numéro trois mondial commet énormément de fautes lorsqu'il est au filet.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 2-1
16:26 - Féry toujours devant
C'est encourageant pour lui. Arthur Féry profite d'une grosse erreur en retour de Zverev pour reprendre l'avantage dans ce début de troisième set.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 2-1
16:24 - Féry moins dominé mais..
Si l'Anglais relève un peu la tête dans ce début de troisième manche, il est à 40-40 sur sa mise en jeu. Se faire breaker pourrait être rédhibitoire pour lui.
Arthur Féry - Alexander Zverev : 6-7, 2-6, 1-1