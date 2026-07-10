DIRECT. Wimbledon 2026 : Zverev en finale, le choc des titans Djokovic - Sinner... Scores et résultats

WIMBLEDON. Les demi-finales hommes sont à l'honneur ce vendredi. Zverev a dominé Féry en trois manches juste avant le choc entre Djokovic et Sinner.

Wimbledon 2026 est dans son money time avec les demi-finales hommes. Le 3e tournoi du Grand Chelem était toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'était très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont tous été éliminées avant les huitièmes de finale ce qui offre une finale inédite entre Muchova et Noskova.

Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

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