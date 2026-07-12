DIRECT. Wimbledon 2026 : Zverev - Sinner pour une finale de rêve... Scores et résultats
WIMBLEDON. C'est l'heure de la grande finale hommes ce dimanche entre Alexander Zverev et Jannik Sinner.
C'est la dernière journée de Wimbledon 2026. Ce dimanche 12 juillet, la finale des messieurs oppose Zverev, vainqueur de Roland-Garros, à Sinner, tenant du titre sur le gazon londonien. C’est un choc très attendu par les spécialistes de la balle jaune.
Dans une finale 100% tchèque, Linda Noskova s’est adjugée, ce samedi 11 juillet, son premier titre du Grand Chelem face à Karolina Muchova (6-2, 5-7, 6-3). La joueuse de 21 ans, qui a tremblé dans la seconde manche en concédant cinq jeux de rang et en ratant cinq balles de match, a montré de superbes ressources mentales.
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Wimbledon, tournoi de tennis le plus prestigieux au monde, a été fixé du 22 juin au 12 juillet 2026. Créé en 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis et se dispute toujours au même endroit, au All England Club, à Londres. C’est aussi le seul Grand Chelem encore joué sur gazon, une surface exigeante qui renforce son caractère distinctif. Le tournoi a conservé des traditions fortes comme le dress code entièrement blanc, le mythique Centre Court et un protocole marqué par la présence de la famille royale dans la Royal Box.
17:19 - Et le nouvel ace
On a deux gros serveurs dans cette finale de Wimbledon 2026 et ça se confirme dès le début. Jannik Sinner signe son deuxième ace.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 1-1
17:19 - Premier jeu de service facile pour Zverev
L'Allemand, futur numéro deux mondial, revient sans souci à hauteur de Jannik Sinner. 1-1 dans cette finale de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 1-1
17:17 - Belle manière de se lancer au service
Avec ce service gagnant, Alexander Zverev débute parfaitement son jeu de service.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 1-0
17:16 - Un retour trop long
Alexander Zverev manque l'occasion de revenir à 40-40 après ce retour bien trop profond. Jannik Sinner remporte le premier jeu de cette finale de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 1-0
17:13 - Le premier ace
À 15-30, Jannik Sinner a besoin de son premier ace pour revenir au score dans ce début de la finale hommes de Wimbledon 2026.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 0-0
17:12 - Un premier gros point
Zverev et Sinner s'installent dans un long échange et l'Allemand le remporte avec brio.
Jannik Sinner - Alexander Zverev : 0-0
17:11 - Et c'est parti !
Jannik Sinner débute cette finale de Wimbledon 2026 au service ! L'Italien défend son titre face à Alexander Zverev qui veut enchainer après avoir remporté Roland-Garros le mois dernier.
17:04 - Zverev a choisi de recevoir
L'Allemand a remporté le toss mais a décidé de recevoir pour entamer cette finale de Wimbledon 2026. L'échauffement débute avant le grand début de cette rencontre très alléchante.
17:01 - L'entrée des deux joueurs sur le gazon londonien
Alexander Zverev et Jannik Sinner entrent sur le court central de Wimbledon. Les deux joueurs vont se disputer le sacre dans ce Grand Chelem britannique.
16:58 - La grande première d'Alexander Zverev
Le travail de l'Allemand a visiblement porté ses fruits. Sa première victoire en Grand Chelem à Roland-Garros lui a donné confiance et il se retrouve maintenant en finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Auparavant, il n'avait jamais dépassé le stade des huitièmes de finale.
16:48 - Tout n'a pas été simple pour Sinner
Le numéro un mondial aurait pu connaître un parcours beaucoup plus simple dans ce Wimbledon 2026. En effet, il a débuté par un match en cinq sets dès le premier tour fae à Miomir Kecmanovic au premier tour. Mais depuis, l'Italien a su retrouver de la confiance en remportant tous ses matchs sans perdre la moindre manche même face à Novak Djokovic en demi-finales.
16:39 - La tendance s'est inversée
Alors qu'Alexander Zverev menait 4-1 dans les confrontations directes il y a moins de trois ans, tout s'est totalement inversé depuis. Jannik Sinner a désormais enchainé neuf victoires consécutives et mène 10-4.
16:28 - Le nouveau numéro deux mondial
Avant cette grande finale de Wimbledon 2026, Alexander Zverev a déjà assuré sa place de nouveau numéro deux mondial en arrivant à ce stade de la compétition. Avec l'absence de Carlos Alcaraz, forfait après une blessure, l'Allemand décroche le meilleur classement de sa carrière.
16:19 - Jannik Sinner défend son titre
Le numéro un mondial a remporté la dernière édition de Wimbledon la saison passée en venant à bout de Carlos Alcaraz en quatre manches (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Jannik Sinner avait remporté son premier titre sur le gazon.
16:11 - Confirmer après Roland-Garros ?
Alexander Zverev vient de remporter son premier titre de Grand Chelem au début du mois de juin à Roland-Garros. Une consécration pour l'Allemand de 29 ans qui courrait après un premier Majeur depuis tant de temps.