Wimbledon 2026 : Arthur Fils, Swiatek et des Français de partout... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Suite du deuxième tour de ce 3e Grand Chelem de l'année à Wimbledon avec des Français un peu de partout et notamment Arthur Fils.
Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. L'attraction de ce Wimbledon était sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans... Mais l'Américaine a été éliminée dès le premier tour par une modeste joueuse australienne...
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
13:23 - Djokovic revient sur la blague qu'il a fait à la ramasseuse
Sur la blague qu'il a faite à la ramasseuse de balles, avant le début du troisième set, quand il lui a demandé de découper avec des ciseaux une étiquette sur son polo et qu'il a fait semblant qu'elle l'avait coupé, Novak Djokovic a dit, sourire en coin : "On fait ce genre de choses plus facilement quand on mène deux manches à rien plutôt que l'inverse, et puis Stefanos (Tsitsipas) était sorti du court à ce moment-là, pour se changer donc j'avais un petit peu de temps à tuer. Je ne sais pas si elle est encore dans les parages mais je suis désolé si je l'ai effrayée..."
13:13 - Parry ne se remet pas de son élimination au 2e tour de Wimbledon
"C'est le tennis, mais forcément quand ça ne va pas dans ton sens dans ce genre de match, c'est toutes les émotions qui arrivent, c'est frustrant, décevant, un peu tout, donc il va falloir la digérer. À 8-5, j'ai un coup droit que je mets dans le filet puisque je ne m'engage pas assez, et derrière je commence à me tendre et je ne mets plus un point. Je ne peux que me mordre les doigts et lui dire bravo. On sait que ça ne se joue à rien, quelques centimètres au-dessus ça passe, on va se la repasser en boucle, mais ça aurait très bien pu rentrer dedans, en tout cas le choix était bon, c'était le coup qu'il fallait faire. J'essaie de ne pas trop ressasser le truc, sinon je pense que je m'enterre dans un trou, mais il va falloir s'en servir pour la suite et que ça me serve encore d'expérience"
12:51 - Djokovic défend Serena Williams
Le Serbe Novak Djokovic a été invité à réagir à l'élimination de Serena Williams au premier tour du Grand Chelem londonien, contre Maya Joint (6-3, 6-7 [6], 6-3). "Ce qu'elle fait est incroyable, épique. J'ai toujours été fan de Serena (Williams). Je suis sûr qu'au fond d'elle-même, elle voulait et s'attendait à remporter un match, voire plus, sachant à quel point elle est compétitive, a commenté l'homme aux 24 Grand Chelem. J'espère pour le bien du tennis que nous pourrons la voir davantage. On verra bien, personne ne sait ce qui va se passer, si elle a envie de jouer... Peut-être seulement les tournois du Grand Chelem ? Je suppose que l'US Open est un endroit où elle aimerait jouer."
12:20 - Le programme détaillé à Wimbledon ce jeudi
Voici le programme de tous les courts de Wimbledon ce jeudi 2 juillet.
- Centre Court
- À partir de 14h30
- Karolina Pliskova (RTC) - Iga Swiatek (POL/n°3)
- Matteo Berrettini (ITA) - Arthur Fils (n°20)
- Caty McNally (USA) - Elena Rybakina (KAZ/n°2)
- Court n°1
- À partir de 14 heures
- Katie Swan (GBR) - Madison Keys (USA/n°26)
- Valentin Royer - Alexander Zverev (ALL/n°2)
- Jakub Mensik (RTC/n°15) - Grigor Dimitrov (BUL)
- Court n°2
- À partir de 12 heures
- Taylor Fritz (USA/n°6) - Patrick Kypson (USA)
- Amanda Anisimova (USA/n°6) - Sofia Kenin (USA)
- Frances Tiafoe (USA/n°17) - Jan Choinski (GBR)
- Jasmine Paolini (ITA/n°13) - Viktorija Golubic (SUI)
- Court n°3
- À partir de 12 heures
- Alex de Minaur (AUS/n°5) - Adrian Mannarino
- Alexandra Eala (PHI/n°29) - Maya Joint (AUS)
- James Duckworth (AUS) - Flavio Cobolli (ITA/n°9)
- Camila Osorio (COL) - Linda Noskova (RTC/n°9)
- Court n°12
- À partir de 12 heures
- Diana Shnaider (RUS/n°15) - Liudmila Samsonova (RUS)
- Jacob Fearnley (GBR) - Jaume Munar (ESP)
- Sorana Cirstea (ROU/n°17) - Kimberly Birrell (AUS)
- Kyrian Jacquet - Alexander Bublik (KAZ/n°10)
- Court n°18
- À partir de 12 heures
- Arthur Fery (GBR) - Otto Virtanen (FIN)
- Anna Blinkova (RUS) - Marta Kostyuk (UKR/n°12)
- Jiri Lehecka (RTC/n°13) - Alex Molcan (SLQ)
- Court n°14
- À partir de 12 heures
- Gabriel Diallo (CAN) - Lorenzo Sonego (ITA)
- Karen Khachanov (RUS/n°19) - Yannick Hanfmann (ALL)
- Elise Mertens (BEL/n°25) - Maria Timofeeva (OUZ)
- Court n°15
- À partir de 12 heures
- Daria Snigur (UKR) - Léolia Jeanjean
- Zizou Bergs (BEL) - Jaime Faria (POR)
- Kamilla Rakhimova (OUZ) - Maria Sakkari (GRE)
- Court n°16
- À partir de 12 heures
- Tyra Caterina Grant (ITA) - Marie Bouzkova (RTC/n°21)
- Mariam Bolkvadze (GEO) - Ashlyn Krueger (USA)
- Quentin Halys - Marcos Giron (USA)
- Court n°17
- À partir de 12 heures
- Emma Navarro (USA/n°23) - Oksana Selekhmeteva (ESP)
- Zachary Svajda (USA) - Kamil Majchrzak (POL)