Wimbledon 2026 : Jannik Sinner se lance déjà, Djokovic attendu... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Le troisième Grand Chelem de l'année débute ce lundi 29 juin avec le premier tour.
Wimbledon 2026 débute ce lundi à partir de 12h avec déjà de grosses têtes d'affiches qui débutent le 3e tournoi du Grand Chelem, toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. Notons également que Loïs Boisson, 154e mondiale, se retrouve face à Elena Rybakina (n°2 mondiale) dès le premier tour de Wimbledon. L'attraction de ce Wimbledon sera sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans...
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
14:09 - Jodar qualifié
L'Espagnol s'est facilement imposé face à Gill au premier tour de Wimbledon 2026.
14:04 - "Je déteste ça" : Wimbledon ravive les réticences de Serena Williams envers l'antidopage
La championne aux 23 titres du Grand Chelem ne cache pas son aversion pour ces obligations. "Je déteste ça. Je pense que c'est nécessaire, mais (...) il doit y avoir un moyen de rendre tout ça plus raisonnable", a-t-elle déclaré, précisant que c'était "une des principales raisons" pour lesquelles elle ne souhaitait pas reprendre la compétition.
13:44 - Jovic également qualifiée
La jeune américaine s'est également qualifiée face à Cristian, 7-6, 6-0.
13:44 - Mauvais départ pour Muller
Alexandre Muller a un premier tour de Wimbledon difficile face à Tommy Paul, déjà 3-0.
13:42 - Pegula qualifiée
Sans problème ! Jessica Pegula s'est qualifiée pour le 2e tour de Wimbledon, 7-5, 6-3 face à Vidmanova
13:32 - Serena Williams juge les règles antidopage épuisantes à Wimbledon
"C'est épuisant", a confié Serena Williams en conférence de presse, affirmant ne pas maîtriser toutes les nouvelles règles en vigueur. Elle évoque notamment la contrainte d'indiquer sa localisation sur un créneau horaire précis, s'interrogeant : "J'imagine que ça veut dire que je ne peux pas aller chercher mes enfants."
13:12 - Abandon de Van Assche
Le Français a essayé de se battre, mais il n'y arrive pas et abandonne face au Hongrois Fucsovics alors qu'il était mené 6-3, 4-0.
13:02 - Retour à Wimbledon pour Serena Williams, qui retrouve aussi les contraintes antidopage
De retour sur le circuit professionnel, Serena Williams dispute le premier tour de Wimbledon ce mardi face à l'Australienne Maya Joint. L'Américaine de 44 ans, absente du circuit depuis 2022, doit se soumettre à nouveau aux règles antidopage, qu'elle dit mal connaître depuis leur évolution.
12:51 - Jodar déroule
L'Espagnol, l'une des révélations de ce début de saison, déroule dans ce premier tour de Wimbledon face à l'Anglais Gill, 6-3, 3-1.
12:25 - Ca commence mal pour Van Assche
Le Français s'est blessé au dos après seulement deux jeux dans ce premier tour de Wimbledon.
12:10 - Luca Van Assche lance le bal des Français
C'est parti à Wimbledon, le Français Luca Van Assche débute son tournoi face au dangereux hongrois Fucsovics.
11:54 - Quatre Français au programme
Luca Van Assche (82e), Alexandre Muller (125e), Arthur Rinderknech (28e) et Hugo Gaston (117e) jouent leur premier tour ce lundi 29 juin.
11:45 - Raducanu forfait
N°1 britannique, Emma Raducanu déclare forfait pour Wimbledon 2026 à domicile à cause d’une fracture de fatigue à la jambe... Coup dur pour les supporters britanniques.
11:30 - Novak Djokovic et Alexander Zverev dans des positions avantageuses à Wimbledon
Novak Djokovic (8e), 39 ans, débutera Wimbledon face au Chinois Yibing Wu (99e) et pourrait croiser Arthur Rinderknech (28e) au troisième tour, dans une partie haute du tableau plutôt dégagée. Dans la partie basse, le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev (3e) ouvrira son tournoi contre Alexander Blockx (37e).
11:08 - Jannik Sinner bien placé dans la partie haute du tableau de Wimbledon
Tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner bénéficie d'un tirage favorable à Wimbledon, avec une entrée contre Miomir Kecmanovic (51e). Son chemin ne se densifie qu'à partir des huitièmes de finale, avec un possible duel contre Rafael Jodar (26e), puis Daniil Medvedev (9e) en quarts.