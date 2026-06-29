Wimbledon 2026 : Jannik Sinner se lance déjà, Djokovic attendu... Scores et résultats en direct

WIMBLEDON. Le troisième Grand Chelem de l'année débute ce lundi 29 juin avec le premier tour.

Wimbledon 2026 débute ce lundi à partir de 12h avec déjà de grosses têtes d'affiches qui débutent le 3e tournoi du Grand Chelem, toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. Notons également que Loïs Boisson, 154e mondiale, se retrouve face à Elena Rybakina (n°2 mondiale) dès le premier tour de Wimbledon. L'attraction de ce Wimbledon sera sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans...

Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

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