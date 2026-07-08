Wimbledon 2026 : la sensation Fery, les quarts de finale... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. C'est la fin des quarts de finale de Wimbledon ce mercredi 8 juillet avec la sensation Arthur Fery.
Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'était très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont tous été éliminées avant les huitièmes de finale.
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
14:34 - Djokovic s'étonne lui-même de rivaliser avec des joueurs de 15 ans ses cadets
Interrogé après le quart de finale à Wimbledon sur sa capacité à encore surprendre après tant d'années, Djokovic admet ressentir à la fois étonnement et normalité : "à mon âge, je suis encore capable de rivaliser avec des joueurs qui ont quinze ans de moins que moi, et même de les battre au terme des scénarios les plus serrés." Il tempère toutefois en soulignant qu'il "a toujours les attentes les plus élevées" envers lui-même. Le Serbe dit ne pas savoir "ce que demain lui réserve", mais assure vouloir "aller au moins une étape plus loin."
14:05 - À 39 ans, Djokovic savouré un match qu'il juge comparable à une finale
Le Serbe confie que ce quart de finale "avait presque la valeur d'une finale" à ses yeux, et qu'il y a "tout donné", laissant "tout ce qu'il avait sur le court." Il se dit "vraiment très fier" d'être sorti vainqueur, et "heureux d'avoir pris part à un nouveau match qui restera dans l'histoire." Pour lui, ce fut "une expérience extraordinaire, pour les joueurs, et pour le public présent dans le stade."
13:37 - Djokovic rend hommage à Auger-Aliassime
Djokovic ne s'est pas attribué seul le mérite de ce duel d'anthologie, reconnaissant qu'"honnêtement, Felix a lui aussi joué à un niveau exceptionnel." Selon lui, le Canadien n'a "légèrement baissé de régime" que dans le super tie-break final. Le Serbe estime avoir simplement su "saisir toutes les occasions qui se sont présentées" au moment décisif.
13:05 - Le match d'exception de Djokovic à Wimbledon
Novak Djokovic a remporté mardi soir un quart de finale exceptionnel face à Félix Auger-Aliassime à Wimbledon, après plus de cinq heures de jeu (7-6 [10], 3-6, 6-3, 6-7 [4], 7-6 [4]). Le match s'est conclu à quelques minutes du couvre-feu de 23 heures, dans une atmosphère électrique sur le Centre Court. Le Serbe a parlé d'un match "incroyablement équilibré" qui "aurait vraiment pu basculer d'un côté comme de l'autre."
12:26 - Le programme à Wimbledon
Découvrez le programme de Wimbledon ce mercredi 8 juillet pour les quarts de finale du 3e Grand Chelem de l'année
- Centre Court
- À partir de 14h30
- Marta Kostyuk (UKR/n°12) - Jasmine Paolini (ITA/n°13)
- Flavio Cobolli (ITA/n°9) - Arthur Féry (GBR)
- Le tableau du simple messieurs
- Court n°1
- À partir de 14 heures
- Linda Noskova (RTC/n°9) - Élise Mertens (BEL/n°25)
- Taylor Fritz (USA/n°6) - Alexander Zverev (ALL/n°2)