Wimbledon 2026 : le 2e tour de Sinner, le choc Tsitsipas - Djokovic... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Déjà le début du deuxième tour de ce 3e Grand Chelem de l'année à Wimbledon avec des stars à la pelle qui sont au programme dont Novak Djokovic et Jannik Sinner...
Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. L'attraction de ce Wimbledon était sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans... Mais l'Américaine a été éliminée dès le premier tour par une modeste joueuse australienne...
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
12:54 - L'avenir de Serena Williams après Wimbledon reste incertain
La discrétion de Serena Williams face aux médias laisse de nombreuses questions sans réponse après son élimination à Wimbledon. On ignore notamment si elle participera à d'autres tournois avant l'US Open, et même sa présence à New York n'est pas confirmée. Son avenir sur le circuit demeure donc flou.
12:24 - Le ressenti de Serena Williams sur son retour à Wimbledon, malgré l'élimination
C'est via les organisateurs que Serena Williams a fait part de ses émotions après sa défaite à Wimbledon. "C'était vraiment magnifique d'être de retour à Wimbledon. L'ambiance était incroyable. Rentrer sur le court était incroyable. J'ai absolument apprécié et ça m'avait manqué. J'ai apprécié chaque instant plus que tout." Un message positif, malgré l'issue rapide du tournoi.
12:00 - Le programme du jour à Wimbledon
Voici le programme du jour à Wimbledon :
- Centre Court
- À partir de 14h30
- Jannik Sinner (ITA/n°1) - Nuno Borges (POR)
- Barbora Krejcikova (RTC) - Mirra Andreeva (RUS/n°5)
- Stefanos Tsitsipas (GRE) - Novak Djokovic (SER/n°7)
- Court n°1
- À partir de 14 heures
- Aryna Sabalenka (BLR/n°1) - McCartney Kessler (USA)
- Solana Sierra (ARG) - Coco Gauff (USA/n°7)
- Félix Auger-Aliassime (CAN/n°3) - Dino Prizmic (CRO)
- Court n°2
- À partir de 12 heures
- Anastasia Gasanova (RUS) - Naomi Osaka (JAP/n°14)
- Daniel Merida (ESP) - Daniil Medvedev (RUS/n°8)
- Jessica Pegula (USA/n°4) - Sara Sorribes Tormo (ESP)
- Rafael Jodar (ESP/n°23) - Pablo Carreno Busta (ESP)
- Court n°3
- À partir de 12 heures
- Kwon Soon-woo (CDS) - Tommy Paul (USA/n°21)
- Karolina Muchova (RTC/n°10) - Zhang Shuai (CHI)
- Jesper de Jong (HOL) - Joao Fonseca (BRE/n°24)
- Court n°4
- À partir de 12 heures
- Bolelli/Vavassori (n°4) - Jones/Paris
- Drzewiecki/Majchrzak - Romboli/Smith
- Etcheverry/Kestelboim - Harrison/Skupski (n°5)
- Court n°5
- À partir de 12 heures
- Melo/Molteni - Krajicek/Mektic (n°14)
- Halys/Herbert - Kiger/Trhac
- Krawietz/Puetz (n°7) - Bergs/Blockx
- Court n°6
- À partir de 12 heures
- Paul/Seggerman - Johnson/Zielinski
- Hidalgo/Vocel - Cabral/Miedler (n°11)
- Moutet/Reymond - Monday/Wendelken
- Court n°8
- À partir de 12 heures
- Alycia Parks (USA) - Mananchaya Sawangkaew (THA)
- Stevenson/Willis - Behar/Salisbury
- Pavlasek/Rikl - Giron/Tabilo
- Court n°11
- À partir de 14 heures
- Hijikata/Polmans - Schnaitter/Wallner (n°16)
- Gonzalez/Gonzalez - Kokkinakis/Kovacevic
- Court n°12
- À partir de 12 heures
- Marton Fucsovics (HON) - Learner Tien (USA)
- Katerina Siniakova (RTC) - Nikola Bartunkova (RTC)
- Brandon Nakashima (USA/n°28) - Jan-Lennard Struff (ALL)
- Tatjana Maria (ALL) - Iva Jovic (USA/n°16)
- Court n°14
- À partir de 12 heures
- Hubert Hurkacz (POL) - Sebastian Ofner (AUT)
- Daria Yastremska (UKR) - Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
- Shintaro Mochizuki (JAP) - Ethan Quinn (USA)
- Court n°15
- À partir de 12 heures
- Evans/Searle - Nys/Roger-Vasselin (n°9)
- Zeynep Sönmez (TUR) - Claire Liu (USA)
- Arthur Rinderknech (FRA/n°25) - Martin Damm (USA)
- Court n°16
- À partir de 12 heures
- Janice Tjen (IDN) - Daria Kasatkina (AUS)
- Roman Safiullin (RUS) - Botic van de Zandschulp (HOL)
- Hekiovaara/Patten (n°1) - Atmane/Sanchez
- Navone/Vallejo - Cash/Glasspool (n°3)
- Court n°17
- À partir de 12 heures
- Jelena Ostapenko (LET) - Antonia Ruzic (CRO)
- Nicolas Mejia (COL) - Michael Zheng (USA)
- Arevalo/Pavic (n°6) - Bublik/Kyrgios
- Court n°18
- À partir de 12 heures
- Jenson Brooksby (USA) - Ignacio Buse (PER/n°31)
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Fabian Marozsan (HON)
- Diane Parry (FRA) - Anna Kalinskaya (RUS/n°19)
- Ekaterina Alexandrova (RUS) - Lanlana Tararudee (THA)