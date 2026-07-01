Wimbledon 2026 : le 2e tour de Sinner, le choc Tsitsipas - Djokovic... Scores et résultats en direct

WIMBLEDON. Déjà le début du deuxième tour de ce 3e Grand Chelem de l'année à Wimbledon avec des stars à la pelle qui sont au programme dont Novak Djokovic et Jannik Sinner...

Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. L'attraction de ce Wimbledon était sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans... Mais l'Américaine a été éliminée dès le premier tour par une modeste joueuse australienne...

Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

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