Wimbledon 2026 : Rinderknech face à Djokovic, Sinner, Sabalenka... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Suite du deuxième tour de ce 3e Grand Chelem de l'année à Wimbledon avec de grands noms sur les courts ce vendredi.
Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'est difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour...
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
12:23 - Rinderknech, dernier Français à Wimbledon, défie Djokovic sur le Central
Dernier représentant tricolore en lice à Wimbledon, Arthur Rinderknech affronte ce vendredi Novak Djokovic sur le mythique Centre Court. Le joueur de 30 ans, entraîné par Lucas Pouille, a déjà croisé les nouveaux dominants du circuit (six matches face à Alcaraz, quatre face à Sinner), mais n'avait jamais eu l'occasion de jouer ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic en simple.
11:56 - Le programme à Wimbledon
Voici le programme du 3e tour à Wimbledon ce vendredi 3 juillet :
- Centre Court
- À partir de 14h30
- Arthur Rinderknech - Novak Djokovic (SER/n°7)
- Aryna Sabalenka (BLR/n°1) - Jelena Ostapenko (LET)
- Félix Auger-Aliassime (CAN/n°3) - Michael Zheng (USA)
- Court n°1
- À partir de 14 heures
- Daria Kasatkina (AUS) - Naomi Osaka (JAP/n°14)
- Jannik Sinner (ITA/n°1) - Jenson Brooksby (USA)
- Claire Liu (USA) - Coco Gauff (USA/n°7)
- Court n°2
- À partir de 12 heures
- Roman Safiullin (RUS) - Joao Fonseca (BRE/n°24)
- Jessica Pegula (USA/n°4) - Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
- Hubert Hurkacz (POL) - Tommy Paul (USA/n°21)
- Court n°3
- À partir de 12 heures
- Belinda Bencic (SUI/n°11) - Anna Kalinskaya (RUS/n°19)
- Jan-Lennard Struff (ALL) - Daniil Medvedev (RUS/n°8)
- Karolina Muchova (RTC/n°10) - Mananchaya Sawangkaew (THA)
- Court n°12
- À partir de 12 heures
- Ekaterina Alexandrova (RUS/n°18) - Iva Jovic (USA/n°16)
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP/n°22) - Marton Fucsovics (HON)
- Court n°18
- À partir de 12 heures
- Rafael Jodar (ESP/n°23) - Shintaro Mochizuki (JAP)
- Nikola Bartunkova (RTC) - Barbora Krejcikova (RTC)