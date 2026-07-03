Wimbledon 2026 : Rinderknech face à Djokovic, Sinner, Sabalenka... Scores et résultats en direct

WIMBLEDON. Suite du deuxième tour de ce 3e Grand Chelem de l'année à Wimbledon avec de grands noms sur les courts ce vendredi.

Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'est difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour...

Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

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