Wimbledon 2026 : Serena Williams, Loïs Boisson et Arthur Fils... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Suite du premier tour de ce 3e Grand Chelem de l'année avec des stars à la pelle qui sont au programme dont une certaine Serena Williams...
Wimbledon 2026 débute ce lundi à partir de 12h avec déjà de grosses têtes d'affiches qui débutent le 3e tournoi du Grand Chelem, toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. Notons également que Loïs Boisson, 154e mondiale, se retrouve face à Elena Rybakina (n°2 mondiale) dès le premier tour de Wimbledon. L'attraction de ce Wimbledon sera sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans...
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
12:59 - Le grand retour de Serena Williams
Serena Williams a accordé une conférence de presse deux jours avant son premier match en simple depuis quatre ans à Wimbledon 2026, face à l'Australienne Maya Joint. A 44 ans, l'Américaine effectue un retour en compétition après avoir d'abord participé au Queen's en double avec Victoria Mboko, trois semaines plus tôt. C'est à l'occasion de ce tournoi londonien qu'elle a pleinement réalisé la nature de son come-back : "Quand je suis arrivée au Queen's, il y a eu ce moment où je me suis dit : 'C'est réel, je rejoue vraiment.'"
12:29 - Djokovic heureux de s'en être sorti
"C'est mieux quand on gagne à la fin. Ça a été un vrai défi pour moi, Wu mérite des applaudissements pour sa performance incroyable. Je me sens heureux, mais pas le plus frais, ça ne ressemblait pas à un premier tour. Le toit a affecté les conditions, c'est devenu plus glissant. Et lui m'a mis sous pression. Je ne l'avais jamais joué avant, mais je savais qu'il aimait taper la balle à plat et défendre sa ligne. Il m'a surpris avec le niveau qu'il avait sur ses coups. À un moment donné, on avait l'impression qu'il n'avait aucune faiblesse" a lancé Novak Djokovic après son premier tour difficile à Wimbledon.
12:00 - Le programme du jour à Wimbledon
Voici la suite du premier tour de Wimbledon ce mardi :
- Centre Court
- À partir de 14h30
- Taylor Townsend (USA) - Iga Swiatek (POL/n°3)
- Alexander Blockx (BEL) - Alexander Zverev (ALL/n°2)
- Serena Williams (USA) - Maya Joint (AUS)
- Court n°1
- À partir de 14 heures
- Taylor Fritz (USA/n° 6) - Dusan Lajovic (SER)
- Loïs Boisson (FRA) - Elena Rybakina (KAZ/n°2)
- Stan Wawrinka (SUI) - Matteo Berrettini (ITA)
- Le tableau du simple femmes
- Court n°2
- À partir de 12 heures
- Amanda Anisimova (USA/n°6) - Lina Gjorcheska (MCD)
- Otto Virtanen (FIN) - Ben Shelton (USA/n°4)
- Elina Svitolina (UKR/n°8) - Daria Snigur (UKR)
- Mariano Navone (ARG) - Flavio Cobolli (ITA/n°9)
- Court n°3
- À partir de 12 heures
- Katie Boulter (GBR) - Tyra Caterina Grant (ITA)
- Alex de Minaur (AUS/n°5) - Roman Andres Burruchaga (ARG)
- Jakub Mensik (RTC/n°15) - Toby Samuel (GBR)
- Nadia Podoroska (ARG) - Marta Kostyuk (UKR/n°12)
- Court n°4
- À partir de 12 heures
- Tereza Valentova (RTC) - Karolína Pliskova (RTC)
- Matteo Arnaldi (ITA/n°32) - Quentin Halys (FRA)
- Lorenzo Sonego (ITA) - Tomás Martín Etcheverry (ARG/n°29)
- Camila Osorio (COL) - Simona Waltert (SUI)
- Court n°5
- À partir de 12 heures
- Kamil Majchrzak (POL) - Alejandro Tabilo (CHI/n°30)
- Iryna Shymanovich (BLR) - Viktorija Golubic (SUI)
- Yuliia Starodubtseva (UKR) - Anna Blinkova (RUS)
- Court n°6
- À partir de 12 heures
- Anhelina Kalinina (UKR) - Kamilla Rakhimova (OUZ)
- Kyrian Jacquet (FRA) - Vilius Gaubas (LIT)
- Veronika Erjavec (SLO) - Léolia Jeanjean (FRA)
- Tallon Griekspoor (HOL) - James Duckworth (AUS)
- Court n°7
- À partir de 12 heures
- Adrian Mannarino (FRA) - Titouan Droguet (FRA)
- Benjamin Bonzi (FRA) - Gabriel Diallo (CAN)
- Elena-Gabriela Ruse (ROU) - Caty McNally (USA)
- Court n°8
- Yannick Hanfmann (ALL) - Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
- Kimberly Birrell (AUS) - Alina Korneeva (RUS)
- Oksana Selekhmeteva (ESP) - Sinja Kraus (AUT)
- Alex Molcan (SLO) - Daniel Altmaier (ALL)
- Court n°9
- À partir de 12 heures
- Sho Shimabukuro (JAP) - Jaime Faria (POR)
- Beatriz Haddad Maia (BRE) - Maria Timofeeva (OUZ)
- Corentin Moutet (FRA) - Marcos Giron (USA)
- Polina Kudermetova (OUZ) - Liudmila Samsonova (RUS)
- Court n°12
- À partir de 12 heures
- Jasmine Paolini (ITA/n°13) - Robin Montgomery (USA)
- Thanasi Kokkinakis (AUS) - Alexander Bublik (KAZ/n°10)
- Alexandra Eala (PHI/n°29) - Renata Zarazua (MEX)
- Frances Tiafoe (USA/n°17) - Terence Atmane (FRA)
- Court n°14
- À partir de 12 heures
- Valentin Royer (FRA) - Harry Wendelken (GBR)
- Jaume Munar (ESP) - Francisco Cerúndolo (ARG/n°18)
- Élise Mertens (BEL/n°25) - Laura Siegemund (ALL)
- Diana Shnaider (RUS/n°15) - Eva Lys (ALL)
- Court n°15
- À partir de 12 heures
- Maria Sakkari (GRE) - Clara Tauson (DAN/n°24)
- Alex Michelsen (USA) - Jacob Fearnley (GBR)
- Raphaël Collignon (BEL) - Arthur Fils (FRA/n°20)
- Ashlyn Krueger (USA) - Donna Vekic (CRO)
- Court n°16
- À partir de 12 heures
- Irina-Camelia Begu (ROU) - Katie Swan (GBR)
- Damir Dzumhur (BOS) - Arthur Fery (GBR)
- Emma Navarro (USA/n°23) - Paula Badosa (ESP)
- Vit Kopriva (RTC) - Jan Choinski (GBR)
- Court n°17
- À partir de 12 heures
- Talia Gibson (AUS) - Marie Bouzkova (RTC/n°21)
- Ugo Humbert (FRA/n°27) - Zizou Bergs (BEL)
- Sorana Cirstea (ROU/n°17) - Sara Bejlek (RTC)
- Jiri Lehecka (RTC/n°13) - Alexei Popyrin (AUS)
- Court n°18
- À partir de 12 heures
- Kayla Day (USA) - Madison Keys (USA/n°26)
- Karen Khachanov (RUS/n°19) - Billy Harris
- Dane Sweeny (AUS) - Grigor Dimitrov (BUL)
- Ella Seidel (ALL) - Linda Noskova (RTC/n°9)