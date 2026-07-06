Wimbledon 2026 : suivez les huitièmes de finale... Scores et résultats en direct
WIMBLEDON. C'est l'heure des huitièmes de finale à Wimbledon avec des affiches surprenantes.
Wimbledon 2026 a débuté ce lundi dès 12h. Le 3e tournoi du Grand Chelem est toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. Comme un peu à chaque tournoi, c'était très difficile pour les Français avec un coup dur et l'élimination d'Arthur Fils dès le 2e tour par Berrettini et plus aucun joueur dès le troisième tour. Attraction de ce début de Wimbledon, Serena Williams a été éliminée dès le premier tour... Dans le tableau féminin, Swiatek, Rybakina ou encore Sabalenka ont tous été éliminées avant les huitièmes de finale.
Les résultats et matchs en direct du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats et matchs en direct du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour à la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
11:27 - Osaka en quarts à Wimbledon après avoir dominé Sabalenka
Naomi Osaka a créé la surprise dimanche à Wimbledon en dominant Aryna Sabalenka (6-2, 7-6 [2]) ce dimanche, s'offrant ainsi une place en quarts de finale, une première pour elle dans le tournoi londonien. La Japonaise avait pourtant perdu ses trois confrontations face à la Biélorusse cette année.
11:00 - Le programme de lundi à Wimbledon
Voici le programme des 8es de finale à Wimbledon ce lundi :
- Centre Court
- À partir de 14h30
- Jasmine Paolini (ITA/n°13) - Alexandra Eala (PHI/n°29)
- Grigor Dimitrov (BUL) - Arthur Féry (GBR)
- Jiri Lehecka (RTC/n°13) - Alexander Zverev (ALL/n°2)
- Court n°1
- À partir de 14 heures
- Alex De Minaur (AUS/n°5) - Flavio Cobolli (ITA/n°9)
- Madison Keys (USA/n°26) - Linda Noskova (RTC/n°9)
- Taylor Fritz (USA/n°6) - Alexander Bublik (KAZ/n°10)
- Court n°2
- À partir de 12 heures
- Ashlyn Krueger (USA) - Marta Kostyuk (UKR/n°12)
- Marie Bouzkova (RTC/n°21) - Elise Mertens (BEL/n°25)