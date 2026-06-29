Wimbledon 2026 : programme du 1er tour, scores et résultats en direct
WIMBLEDON. Le troisième Grand Chelem de l'année débute ce lundi 29 juin avec le premier tour.
Wimbledon 2026 débute ce lundi à partir de 12h avec déjà de grosses têtes d'affiches qui débutent le 3e tournoi du Grand Chelem, toujours privé d'un certain Carlos Alcaraz, blessé depuis plusieurs mois. On suivra les Français avec notamment une incertitude autour d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis plusieurs mois et son forfait à Roland-Garros. Notons également que Loïs Boisson, 154e mondiale, se retrouve face à Elena Rybakina (n°2 mondiale) dès le premier tour de Wimbledon. L'attraction de ce Wimbledon sera sans aucun doute le grand retour de Serena Williams à 44 ans...
Les scores des matchs de Wimbledon 2026 EN DIRECT
Les résultats du tableau hommes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats du tableau femmes de Wimbledon 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau femmes de Wimbledon avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
11:45 - Raducanu forfait
N°1 britannique, Emma Raducanu déclare forfait pour Wimbledon 2026 à domicile à cause d’une fracture de fatigue à la jambe... Coup dur pour les supporters britanniques.
11:30 - Novak Djokovic et Alexander Zverev dans des positions avantageuses à Wimbledon
Novak Djokovic (8e), 39 ans, débutera Wimbledon face au Chinois Yibing Wu (99e) et pourrait croiser Arthur Rinderknech (28e) au troisième tour, dans une partie haute du tableau plutôt dégagée. Dans la partie basse, le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev (3e) ouvrira son tournoi contre Alexander Blockx (37e).
11:08 - Jannik Sinner bien placé dans la partie haute du tableau de Wimbledon
Tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner bénéficie d'un tirage favorable à Wimbledon, avec une entrée contre Miomir Kecmanovic (51e). Son chemin ne se densifie qu'à partir des huitièmes de finale, avec un possible duel contre Rafael Jodar (26e), puis Daniil Medvedev (9e) en quarts.
10:52 - Ugo Humbert attendu d'entrée face à Zizou Bergs à Wimbledon
Ugo Humbert (30e), finaliste à Eastbourne ce samedi après sa victoire en demi-finales contre Jack Draper, devra rapidement enchaîner à Wimbledon. Le Messin est attendu dès le premier tour face à Zizou Bergs (48e), dans un quart de tableau particulièrement dense.
10:31 - Arthur Fils hérite d'un quart de tableau très relevé à Wimbledon
De retour à la compétition après un forfait à Roland-Garros et une absence depuis début mai, Arthur Fils (23e) retrouve le gazon de Wimbledon contre le Belge Raphaël Collignon (43e). En cas de qualification, son parcours potentiel s'annonce immédiatement compliqué : Stan Wawrinka ou Matteo Berrettini au deuxième tour, Jakub Mensik (17e) au troisième, puis Ben Shelton (5e) ou Ugo Humbert (30e) en huitième de finale.
10:10 - Iga Swiatek et Aryna Sabalenka auront des entrées contrastées
La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka entamera Wimbledon contre la jeune qualifiée Teodora Kostovic, 18 ans et 184e mondiale. La tenante du titre Iga Swiatek (3e) devra quant à elle se méfier de Taylor Townsend (81e) dès le premier tour.
10:00 - Le programme du jour à Wimbledon
Le programme de la journée à Wimbledon :
- Court central
- (14h30) Jannik Sinner (ITA/tête de série N.1) - Miomir Kemanovic (SRB)
- Aryna Sabalenka (BLR/N.1) - Teodora Kostovic (SRB)
- Wu Yibing (CHN) - Novak Djokovic (SRB/N.7)
- Court N.1
- (14h00) Antonia Ruzic (CRO) - Emma Raducanu (GBR/N.30)
- Marin Cilic (CRO) - Daniil Medvedev (RUS/N.8)
- Magda Linette (POL) - Mirra Andreeva (RUS/N.5)
- Court N.2
- (12h00) Jessica Pegula (USA/N.4) - Darja Vidmanova (CZE)
- Michael Zheng (CHN) - Cameron Norrie (GBR/N.26)
- Felix Auger-Aliassime (CAN/N.3) - Aleksandr Shevchenko (KAZ)
- (pas avant 17h30) Tamara Korpatsch (GER) - Coco Gauff (USA/N.7)
- Court N.3
- (12h00) Rafael Jodar (ESP/N.23) - Felix Gill (GBR)
- Casper Ruud (NOR/N.11) - Hubert Hurkacz (POL)
- (pas avant 15h30) Elsa Jacquemot (FRA) - Naomi Osaka (JPN/N.14)
- Court N.12
- (12h00) Mananchaya Sawangkaew (THA) - Maja Chwalinska (POL/N.20)
- Arthur Rinderknech (FRA/N.25) - Oliver Tarvet (GBR)
- (pas avant 15h30) Karolina Muchova (CZE/N.10) - Anastasia Zakharova (RUS)
- Court N.18
- (12h00) Belinda Bencic (SUI/N.11) - Mika Stojsavljevic (GBR)
- Alexandre Müller (FRA) - Tommy Paul (USA/N.21)
- Roberto Bautista (ESP) - Joao Fonseca (BRA/N.24)
- Court N.16
- (12h00) Andrey Rublev (RUS/N.12) - Roman Safiullin (RUS)
- Hugo Gaston (FRA) - Stefanos Tsitsipas (GRE)
- Court N.17
- (pas avant 15h30) Alejandro Davidovich (ESP/N.22) - Juan Manuel Cerundolo (ARG)
09:52 - Elsa Jacquemot face à un tirage difficile à Wimbledon
Elsa Jacquemot (82e) est, elle aussi, mal lotie : elle affrontera Naomi Osaka (15e), actuellement en finale à Bad Hombourg contre la Tchèque Karolina Muchova (11e). Pour les deux autres Françaises en lice, le tirage semble plus favorable : Diane Parry (47e) défiera Francesca Jones (103e), tandis que Léolia Jeanjean (133e), issue des qualifications, sera opposée à Veronika Erjavec (87e).
09:32 - Les Françaises peu épargnées par le tirage au sort de Wimbledon
Loïs Boisson, 154e mondiale et affaiblie par une blessure au mollet gauche, se retrouve face à Elena Rybakina (n°2 mondiale) dès le premier tour de Wimbledon. La Dijonnaise de 23 ans, qui n'a remporté qu'un seul match depuis son retour de blessure en avril, aura peu d'expérience sur gazon pour affronter ce défi. Elle ne compte qu'une apparition sur cette surface cette saison, conclue par une défaite à 's-Hertogenbosch.