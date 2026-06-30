Serena Williams : pourquoi l'Américaine est de retour sur les courts à Wimbledon ?

L'Américaine Serena Williams fait son grand retour à la compétition à l'occasion de Wimbledon 2026.

À 44 ans, Serena Williams va retrouver la compétition en simple à Wimbledon, deux semaines après un premier retour en double. Sa dernière apparition sur le circuit remontait à l'US Open 2022, où elle avait perdu face à Ajla Tomljanovic à 40 ans, sans jamais officialiser sa retraite... Quatre ans plus tard donc, elle est bien de retour sur le circuit et cela fascine autant que cela surprend.

Sans classement WTA, Serena Williams va également disputer le double en compagnie de sa sœur Venus (46 ans). Son retour en double au Queen's avait déjà suscité un "véritable raz-de-marée médiatique", faisant de sa participation à Wimbledon un événement en soi avant même qu'elle ne frappe la moindre balle en simple.

Pour son retour en simple à Wimbledon, face à Maya Joint, Serena Williams a choisi de jouer avec la même raquette Wilson qu'elle utilisait lors de sa retraite en 2022. Son équipe a estimé que c'était "le moyen le plus simple de revenir au tennis de compétition."

Pourquoi Serena Williams est de retour ?

"L'herbe m'a offert certains des moments les plus marquants de ma carrière et je suis impatiente de revenir à la compétition sur l'une des scènes les plus emblématiques du sport", a déclaré l'icône du tennis dans un communiqué il y a un mois. Elle n'a plus rien à prouver au niveau du palmarès, puisqu'en 27 ans de carrière, elle a gagné 73 titres en simple dont 23 Grand Chelem entre 1999 et 2017 (7 Open d'Australie, 7 Wimbledon, 6 US Open et 3 Roland-Garros). Ajoutons à cela : un titre olympique en simple, trois médailles d'or avec sa sœur en double, 14 Grand Chelem en double, cinq saisons comme n°1 mondiale.

"Si Serena Williams est la plus grande joueuse de tous les temps et fait son retour, ce n'est pas par simple plaisir de jouer : elle veut remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem. C'est la seule raison que je puisse imaginer pour laquelle elle voudrait reprendre le tennis", a assuré l'ancien joueur John McEnroe à TNT Sports.

Son retour est aussi un retour pour sa famille et notamment ses enfants... "Ça n'a pas été une décision de dernière minute, mais un engagement de dernière minute, a-t-elle précisé. La chose qui m'a le plus manquée, c'est juste l'ambiance et les voyages. J'ai littéralement joué au tennis toute ma vie. On finit par prendre ça pour acquis" a lancé la légende américaine. Pour moi, en ce moment, il y a tellement d'éléments qui entrent en compte. Il y a surtout le fait que mes enfants me voient jouer. Olympia est un peu plus grande, Adira est très jeune, a-t-elle ajouté. C'est aussi que, être athlète, c'est la meilleure chose que tu puisses être, au plus haut niveau. Et avoir la possibilité de peut-être encore le faire une dernière fois, c'est plutôt cool et excitant. Donc il y a un peu de ça aussi