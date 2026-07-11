En plein Wimbledon, on a testé la raquette Wilson Clash 100 V3 édition Roland-Garros : un plaisir de maniabilité

La raquette Wilson Clash 100L V3, spéciale édition Roland-Garros 2026, séduira aussi bien les joueurs du dimanche que ceux d'un niveau plus confirmé.

La raquette Wilson Clash 100L V3 édition Roland-Garros 2026 n'est pas que belle. Nous avons eu le loisir de la tester sur un court en terre battue baigné de soleil de la région parisienne. Proposée dans un joli coloris blanc et ocre, pour rappeler les courts de la Porte d'Auteuil, cette raquette frappe instantanément par sa légèreté. Avec un tamis moyen, de 645 cm², elle ne pèse que 280 grammes non cordée, ce qui se ressent dès les premières frappes de balle.

Grâce à son poids réduit, la Wilson Clash 100L V3 édition Roland-Garros 2026 permet d'accélérer le bras sans forcer pour bien traverser la balle. Si elle n'est pas une référence en terme de puissance, la raquette favorise les effets, bien aidée par sa très grande maniabilité. On ressent beaucoup de confort lors des longs échanges de fond de court, et la précision est au rendez-vous sur tous les coups de défense (passings, lobs, slices…), mais aussi sur les amorties. Les joueurs habitués aux tamis plus grands auront en revanche sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation pour bien centrer leurs balles.

L'extrême maniabilité et le grand confort de la Wilson Clash 100L V3 édition Roland-Garros 2026 font d'elle une raquette idéale pour les joueurs de club d'un niveau intermédiaire et de compétition. Sa légèreté et son cadre peu rigide sont également des bons points pour les joueurs sujets aux blessures au coude, comme le tennis-elbow.

Même si notre prise en main de la Wilson Clash 100L V3 fut trop courte pour le moment pour en mesurer tous les effets, on a pu constater qu'elle absorbait très bien les vibrations avec un anti-vibrateur classique. Jolie et confortable à jouer, cette édition collector ne manque assurément pas d'atouts de séduction.

Les caractéristiques à retenir