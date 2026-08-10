US Open 2026 : déjà l'heure du dernier Grand Chelem, le programme complet

Découvrez toutes les infos pratiques sur le dernier Grand Chelem de l'année.

L'US Open 2026 se tiendra du 23 août au 13 septembre à l'USTA Billie Jean King National Tennis Center de New York. Cette édition, comme tous les tournois du Grand Chelem, s'étend sur trois semaines, incluant la Fan Week, les qualifications et les quinze journées du tableau principal. Les finales sont programmées les 12 et 13 septembre pour les dames et messieurs. Dix Français et deux Françaises font partie des admis directs pour le tableau final de la dernière levée du Grand Chelem. Loïs Boisson, 294e mondiale, a utilisé son classement protégé, en attendant de recevoir peut-être une wild-card délivrée par la FFT dans le cadre d'un accord de réciprocité entre fédérations française et américaine.

Les qualifications des simples messieurs et dames auront lieu du 24 au 27 août, avec le même format que pour Roland, Wimbledon et l'Open d'Australie avec trois victoires requises pour intégrer le tableau principal.

Comme en 2025, le tableau principal s'étendra sur quinze jours. Le premier tour sera réparti sur trois jours, du 30 août au 1er septembre, suivi des deuxièmes tours les 2 et 3 septembre, puis des troisièmes tours les 4 et 5 septembre. Les huitièmes de finale se tiendront les 6 et 7 septembre, les quarts les 8 et 9 septembre. Dix Français entrent directement dans le tableau : Arthur Fils (23e), Arthur Rinderknech (27e), Ugo Humbert (29e), Corentin Moutet (40e), Adrian Mannarino (46e), Térence Atmane (49e), Valentin Royer (75e), Luca Van Assche (78e), Quentin Halys (83e) et Giovanni Mpetshi Perricard (89e).

Les demi-finales féminines sont regroupées lors de la session du soir du jeudi 10 septembre. Les deux demi-finales masculines se disputeront le vendredi 11 septembre, la première à 15h et la seconde à 19h, heure de New York. La finale dames est fixée au samedi 12 septembre à 16h locale (22h en France), et celle des messieurs au dimanche 13 septembre à 14h locale (20h à Paris).

Heures des rencontres de l'US Open

Les rencontres sur les courts annexes et au Louis Armstrong Stadium débuteront généralement à 11h à New York, soit 17h en France. Les sessions de jour de l'Arthur Ashe Stadium commenceront le plus souvent à 11h30 locales (17h30 en France), tandis que les sessions nocturnes sont prévues à 19h locales, soit 1h du matin à Paris. Le dimanche d'ouverture fait exception, avec une session de jour à midi locale (18h en France). Les listes définitives des participants à l'US Open 2026, hommes et femmes confondus, ne sont pas encore disponibles. Le site officiel du tournoi annonce leur révélation le jeudi 20 août, soit dix jours avant le début du tableau principal.