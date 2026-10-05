Daniil Medvedev : pétage de plomb du Russe, disqualifié face à Djokovic après avoir blessé un spectateur, la vidéo

En demi-finale de l'ATP 500 de Pékin ce lundi 5 octobre, le Russe a touché un spectateur et a été disqualifié.

Coup de froid à Pekin. Daniil Medvedev a été exclu de sa demi-finale de l'ATP 500 de Pékin face à Novak Djokovic. Mené 7-5, 5-3 et à trois points de la défaite, le Russe, frustré d'avoir encaissé un service-volée imparable du Serbe, a expédié d'un revers une balle qui a atterri dans l'œil d'un spectateur placé au premier rang du balcon.

Not the ending we expected @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Après plusieurs minutes d'incertitude autour de la situation autour de ce fan, ce dernier a été évacué. Face à la situation, le superviseur n'a pas d'autre choix que de prononcer la disqualification du Russe, surtout en face de Djokovic qui a vécu la même situation il y a quelques temps en touchant un juge.

Djokovic sera donc en finale face à Alex de Minaur dans quelques heures et visera un 102e titre, le premier depuis Athènes en novembre 2025. Cette qualification lui offre aussi un retour dans le Top 10 et le relance dans la lutte aux ATP Finals.