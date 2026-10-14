Gaël Monfils : pas de Masters à Paris, la retraite "surprise" de la Monf

Pas de dernier match pour Gaël Monfils, considéré comme à la retraite par l'ITIA ce mercredi 14 octobre.

Le match du deuxième tour à l'US Open contre Learner Tien était donc le dernier de la carrière de Gaël Monfils. Le responsable de la communication Adrian Bassett de l'ITIA (l'agence internationale pour l'intégrité dans le tennis) a confirmé ce mercredi matin auprès de L'Equipe que Gaël Monfils est officiellement un joueur qui n'est plus en activité : "Il nous en a informés ; il est désormais considéré comme retraité et n'est plus autorisé à participer aux tournois. Cela dispense le joueur des contrôles antidopage et, techniquement, il lui faudrait se soumettre à six mois de contrôles hors compétition avant de pouvoir revenir à la compétition. Comme l'a fait Serena Williams."

Un départ discret pour la Monf, qui ne jouera donc ni à Lyon, la semaine prochaine, ni à Vienne, la semaine suivante, ni au Masters 1000 de Paris (2-8 novembre). Concrètement, le Français ne pourra plus participer à des tournois dans les six prochains mois. Si l'envie lui prend d'en faire un dernier, il pourra en faire la demande mais après cette période obligatoire.