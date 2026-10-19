Elina Svitolina divorce de Gaël Monfils : "Je devais retrouver le chemin vers moi-même", pourquoi l'Ukrainienne annonce sa séparation avec le Français ?

Alors que le Français a annoncé sa retraite anticipée, on a désormais une explication : Gaël Monfils divorce avec Elina Svitolina.

Coup de tonnerre dans le monde du tennis, Elina Svitolina a révélé sur les réseaux sociaux être en instance de divorce avec Gaël Monfils. L'Ukrainienne a qualifié cette annonce de "chose la plus difficile" qu'elle ait jamais eu à partager. Le couple s'était marié à l'été 2021. Dans son message, Svitolina confie l'impact profond qu'a eu la guerre en Ukraine sur son équilibre personnel. Elle évoque des "nuits blanches", des doutes et un sentiment de se perdre peu à peu, des épreuves qu'elle n'avait jamais vraiment détaillées publiquement jusqu'ici.

La joueuse ukrainienne rend hommage à Gaël Monfils, assurant qu'il "n'a jamais lâché sa main" face à ses difficultés. Elle explique toutefois avoir compris, avec le temps, qu'elle devait retrouver seule le chemin vers elle-même, en dehors du mariage. Svitolina insiste sur la place de leur fille Skai, née en octobre 2022, dans cette séparation. "Notre mariage touche à sa fin, mais pas notre famille", écrit-elle, assurant qu'elle et Monfils resteront "côte à côte" à chaque étape de la vie de l'enfant.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que les deux personnalités se sont séparées. En 2021, après plusieurs années de relation, Gaël Monfils et Elina Svitolina avaient annoncé une séparation pour se concentrer sur eux mêmes... Mais surprise, quelques mois plus tard, en avril, ils annonçaient leur mariage !

La retraite de Monfils expliquée

Cette annonce intervient quelques jours après la retraite anticipée de Gaël Monfils, officialisée depuis le 5 octobre par l'ITIA, l'agence internationale pour l'intégrité dans le tennis. Le Français de 40 ans avait pourtant reçu plusieurs invitations pour faire ses adieux aux courts, une décision qui avait surpris jusqu'aux supporters. On a désormais l'explication des problèmes personnels du Français...