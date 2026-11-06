DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : Carlos Alcaraz et tous les quarts de finale... Scores et résultats

Fin du Masters 1000 de Paris ce week-end avec des chocs au programme.

Résultat marquant du Masters 1000 de Paris ce vendredi 6 novembre 2026 : Ben Shelton a dominé Tommy Paul en quarts de finale sur le score de 6-4, 4-6, 6-3. Shelton avait d'abord enlevé la première manche avant que Paul ne réagisse pour égaliser à une manche partout, s'accrochant pour remporter le second set. Shelton a ensuite haussé son niveau dans la dernière manche, reprenant le contrôle du match pour valider sa qualification pour le dernier carré. Après ces rencontres, Ben Shelton valide son parcours jusqu'à cette demi-finale du Masters 1000 de Paris en s'étant déjà imposé face à Arthur Rinderknech en huitièmes de finale, après avoir également battu Cameron Norrie au troisième tour. On suit désormais Carlos Alcaraz, très attendu pour sa rencontre de night session face à l'Américain Taylor Fritz, tombeur d'Arthur Fils.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

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Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.

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