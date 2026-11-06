DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : Carlos Alcaraz et tous les quarts de finale... Scores et résultats
Fin du Masters 1000 de Paris ce week-end avec des chocs au programme.
Résultat marquant du Masters 1000 de Paris ce vendredi 6 novembre 2026 : Ben Shelton a dominé Tommy Paul en quarts de finale sur le score de 6-4, 4-6, 6-3. Shelton avait d'abord enlevé la première manche avant que Paul ne réagisse pour égaliser à une manche partout, s'accrochant pour remporter le second set. Shelton a ensuite haussé son niveau dans la dernière manche, reprenant le contrôle du match pour valider sa qualification pour le dernier carré. Après ces rencontres, Ben Shelton valide son parcours jusqu'à cette demi-finale du Masters 1000 de Paris en s'étant déjà imposé face à Arthur Rinderknech en huitièmes de finale, après avoir également battu Cameron Norrie au troisième tour. On suit désormais Carlos Alcaraz, très attendu pour sa rencontre de night session face à l'Américain Taylor Fritz, tombeur d'Arthur Fils.
Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.
Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.
- Luca Van Assche élimine Rinky Hijikata
Luca Van Assche décroche sa place en demi-finale aux dépens de Rinky Hijikata, ce vendredi 6 novembre 2026, à l'occasion des quarts de finale. Après avoir enlevé la première manche, Van Assche a vu son adversaire hausser le ton pour arracher le tie-break de la seconde. Hijikata a continué de résister dans l'ultime set, poussant son adversaire à trembler avant de conclure sur le score serré de 7-5. Van Assche rejoint ainsi le dernier carré (6-4, 6-7, 7-5).
- Ben Shelton se défait de Tommy Paul
Trois manches auront été nécessaires à Ben Shelton pour venir à bout de Tommy Paul, ce vendredi 6 novembre 2026 en quarts de finale. Paul s'est accroché et a fait douter son adversaire, remportant la seconde manche après avoir cédé la première. Shelton a su hausser son niveau au moment décisif, reprenant le contrôle dans l'ultime set pour rejoindre le dernier carré sur le score de 6-4, 4-6, 6-3.
- Carlos Alcaraz file au tour suivant après le forfait de Matteo Berrettini
Carlos Alcaraz accède au tour suivant sans avoir eu à fouler le court, à l'occasion des huitièmes de finale prévus ce jeudi 5 novembre 2026. Matteo Berrettini a déclaré forfait avant même le début de la rencontre, privant ainsi le public d'un match. Aucun échange n'a eu lieu entre les deux joueurs, et l'Espagnol se qualifie par la voie du walkover.