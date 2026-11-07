DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : l'affiche de la finale est connue... Scores et résultats

Place au dernier carré du Masters 1000 de Paris avec les demi-finales et la finale prévue dimanche.

Le Masters 1000 de Paris a offert ce samedi 7 novembre 2026 une demi-finale disputée entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud, remportée par l'Espagnol sur le score de 6-4, 6-4, qui s'est ainsi qualifié pour la finale. Le Norvégien a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, s'accrochant jusqu'au bout pour tenter de renverser la physionomie de la rencontre à chaque set. Mais Alcaraz a fini par faire la différence dans les moments clés, breakant à point nommé pour conclure la seconde manche.

Toujours au Masters 1000 de Paris, l'autre demi-finale de ce samedi a souri à Ben Shelton, vainqueur de Luca Van Assche en trois manches sur le score de 5-7, 6-3, 6-4, validant ainsi sa place en finale. Van Assche avait pourtant frappé le premier coup en s'adjugeant la première manche. L'Américain a répliqué en enlevant la deuxième manche 6-3, puis a dû batailler dans la troisième pour repousser les assauts de son adversaire avant de conclure 6-4.

En route vers cette demi-finale du Masters 1000 de Paris, Carlos Alcaraz avait écarté Taylor Fritz en quarts de finale, après avoir eu raison de Matteo Berrettini en huitièmes de finale et pris le meilleur sur Alex Michelsen au troisième tour. De son côté, Ben Shelton avait déjà battu Tommy Paul en quarts de finale, après avoir pris le meilleur sur Arthur Rinderknech en huitièmes de finale.

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Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

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