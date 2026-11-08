DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : la finale Shelton - Alcaraz, scores et résultats

L'heure de la grande finale à Paris entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton pour le titre en Masters 1000.
Une finale alléchante à Paris ce dimanche 8 novembre entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton ! Un retour attendu au sommet pour l'Espagnol, blessé régulièrement cette année. "Pour être honnête, une finale ici ça représente beaucoup, confiait-il après sa victoire sur Casper Ruud ce samedi (6-4, 6-4). Cela fait longtemps que je lutte pour bien figurer dans ce tournoi. J'ai déjà été en quarts, mais je n'ai pas pu jouer mon meilleur tennis (il avait abandonné face à Holger Rune). J'attendais cette finale depuis longtemps. J'ai perdu tôt ici, j'ai perdu au premier tour, et c'était vraiment difficile, douloureux. Alors je suis vraiment heureux d'avoir pu bien jouer toute la semaine." Pour l'Américain, c'est une immense satisfaction de jouer cette finale à Paris après ce beau parcours toute la semaine. "C'est dans ce genre de situation que je veux me retrouver : affronter les meilleurs joueurs du monde. Je suis heureux de m'être donné une nouvelle occasion de me battre pour un titre."
Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
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Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.
Dernières mises à jour
- Carlos Alcaraz domine Casper Ruud
Demi-finale ce samedi 7 novembre 2026 : Carlos Alcaraz assure sa qualification face à Casper Ruud au terme d'un match disputé. Le Norvégien a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, s'accrochant jusqu'au bout pour tenter de renverser la physionomie de la rencontre à chaque set. Mais l'Espagnol a fini par faire la différence dans les moments clés, breakant à point nommé pour s'imposer 6-4, 6-4 et file ainsi en finale.
- Ben Shelton a raison de Luca Van Assche
Ben Shelton l'emporte en trois manches face à Luca Van Assche, ce samedi 7 novembre 2026 en demi-finale. Van Assche a remporté la première manche avant que l'Américain ne réagisse, enlevant la deuxième 6-3. Dans la troisième, Shelton a dû batailler pour repousser les assauts de son adversaire, n'arrachant la victoire qu'en fin de match sur le score de 6-4. L'Américain assure ainsi sa qualification pour la finale (5-7, 6-3, 6-4).
- Casper Ruud prend le meilleur sur Nuno Borges
Quarts de finale ce vendredi 6 novembre 2026 : Casper Ruud s'impose face à Nuno Borges en deux manches, mais la première a été disputée. Borges s'est accroché jusqu'au tie-break, obligeant le Norvégien à hausser son niveau pour l'emporter. Dans la seconde manche, Ruud a fini par faire la différence, breakant au moment opportun pour conclure 6-4. Le Norvégien franchit ce tour face à son adversaire portugais sur le score de 7-6, 6-4.
- Carlos Alcaraz écarte Taylor Fritz
Taylor Fritz a longtemps tenu tête à Carlos Alcaraz, remportant le premier set au tie-break lors de ces quarts de finale disputés ce vendredi 6 novembre 2026. L'Américain n'a rien lâché dans la deuxième manche, poussant son adversaire jusqu'au bout avant de céder 7-5. Alcaraz a ensuite haussé le ton pour conclure sur un net 6-3 et a confirmé son parcours en battant Fritz (6-7, 7-5, 6-3).
- Luca Van Assche élimine Rinky Hijikata
Luca Van Assche décroche sa place en demi-finale aux dépens de Rinky Hijikata, ce vendredi 6 novembre 2026, à l'occasion des quarts de finale. Après avoir enlevé la première manche, Van Assche a vu son adversaire hausser le ton pour arracher le tie-break de la seconde. Hijikata a continué de résister dans l'ultime set, poussant son adversaire à trembler avant de conclure sur le score serré de 7-5. Van Assche rejoint ainsi le dernier carré (6-4, 6-7, 7-5).
- Ben Shelton se défait de Tommy Paul
Trois manches auront été nécessaires à Ben Shelton pour venir à bout de Tommy Paul, ce vendredi 6 novembre 2026 en quarts de finale. Paul s'est accroché et a fait douter son adversaire, remportant la seconde manche après avoir cédé la première. Shelton a su hausser son niveau au moment décisif, reprenant le contrôle dans l'ultime set pour rejoindre le dernier carré sur le score de 6-4, 4-6, 6-3.
- Carlos Alcaraz file au tour suivant après le forfait de Matteo Berrettini
Carlos Alcaraz accède au tour suivant sans avoir eu à fouler le court, à l'occasion des huitièmes de finale prévus ce jeudi 5 novembre 2026. Matteo Berrettini a déclaré forfait avant même le début de la rencontre, privant ainsi le public d'un match. Aucun échange n'a eu lieu entre les deux joueurs, et l'Espagnol se qualifie par la voie du walkover.
- Taylor Fritz a raison d'Arthur Fils
Arthur Fils n'a pas démérité face à Taylor Fritz lors de ces huitièmes de finale disputés le jeudi 5 novembre 2026. Dès la première manche, l'Américain impose son jeu et conclut 6-3. Dans la seconde, Fils a repoussé les assauts de son adversaire, s'accrochant à chaque échange sans parvenir à inverser la tendance. Fritz a fini par breaker au bon moment pour s'offrir une place au tour suivant sur le score de 6-3, 6-4.
- Ben Shelton vient à bout d'Arthur Rinderknech
Arthur Rinderknech n'aura pas réussi à inverser la tendance face à Ben Shelton, ce vendredi 6 novembre 2026, en huitièmes de finale. Le Français a vendu chèrement sa peau, remportant la première manche avant de voir son adversaire hausser le ton. Shelton a renversé la situation dans le deuxième set, puis a dû batailler jusqu'au tie-break pour conclure une troisième manche très disputée. Il décroche sa place au tour suivant sur le score de 3-6, 6-4, 7-6.
- Tommy Paul prend le meilleur sur Quentin Halys
Tommy Paul s'impose face à Quentin Halys ce vendredi 6 novembre 2026, en huitièmes de finale. Halys a résisté dans un premier set disputé jusqu'au tie-break, repoussant un temps les assauts de son adversaire avant de céder. Dans la seconde manche, Paul a su maintenir la pression pour assurer sa qualification. Halys n'a pas démérité mais n'a pu empêcher son adversaire de conclure (7-6, 6-4).
- Luca Van Assche sort Lorenzo Musetti
Huitièmes de finale ce jeudi 5 novembre 2026 : Luca Van Assche s'offre une place en quarts de finale en dominant Lorenzo Musetti. Le Français a dû batailler pour conclure un premier set accroché, avant de céder la deuxième manche face à un Italien qui a fait douter jusqu'au bout. Dans la dernière manche, Van Assche a repris l'ascendant pour sceller sa qualification. Score final : 7-5, 3-6, 6-4.
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