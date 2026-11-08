DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : la finale Shelton - Alcaraz, scores et résultats

L'heure de la grande finale à Paris entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton pour le titre en Masters 1000.

Une finale alléchante à Paris ce dimanche 8 novembre entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton ! Un retour attendu au sommet pour l'Espagnol, blessé régulièrement cette année. "Pour être honnête, une finale ici ça représente beaucoup, confiait-il après sa victoire sur Casper Ruud ce samedi (6-4, 6-4). Cela fait longtemps que je lutte pour bien figurer dans ce tournoi. J'ai déjà été en quarts, mais je n'ai pas pu jouer mon meilleur tennis (il avait abandonné face à Holger Rune). J'attendais cette finale depuis longtemps. J'ai perdu tôt ici, j'ai perdu au premier tour, et c'était vraiment difficile, douloureux. Alors je suis vraiment heureux d'avoir pu bien jouer toute la semaine." Pour l'Américain, c'est une immense satisfaction de jouer cette finale à Paris après ce beau parcours toute la semaine. "C'est dans ce genre de situation que je veux me retrouver : affronter les meilleurs joueurs du monde. Je suis heureux de m'être donné une nouvelle occasion de me battre pour un titre."

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